Де найчастіше відпочивають українці – рейтинг Google

Український офіс Google сформував рейтинг країн, які українці найчастіше обирають для відпочинку. Найпопулярнішим напрямком для відпочинку стала Туреччина.

Як пише видання ain.ua, Туреччина вже кілька років поспіль очолює цей рейтинг.

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На другому місці – Єгипет. А третьою найпопулярнішою країною для українців є Болгарія. Окрім того, порівняно з 2018 роком, до десятки найпопулярніших додалась Чорногорія і Іспанія.

10 найпопулярніших країн для відпочинку українців:

Туреччина Єгипет Болгарія Грузія Кіпр Греція Чорногорія Хорватія Туніс Іспанія

Також Google формував рейтинг найпопулярніших курортів в Україні. Найчастіше варіанти відпочинку українці шукають в Карпатах і Одесі.

Бердянськ Карпати Одеса Кирилівка Затока Генічеськ Лазурне Крим Залізний Порт Урзуф

Як сформували рейтинг? Офіс Google проаналізував пошукові запити українських користувачів зі словами "отдых в ... / відпочинок в ...". Для аналізу обрали останні 3 місяці.

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