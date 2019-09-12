Де найкраще починати кар'єру IT-шника в Україні: рейтинг міст

Наразі IT-індустрія переживає свої кращі часи та стімко розвивається. В Україні більшість офісів та спеціалістів зосереджені у великих містах, а затребуваність фахівців у цій галузі на дуже високому рівні.

Сайт Work.ua опублікував список міст, в яких випускникам вишів та просто ентузіастам у сфері IT найкраще починати кар'єру.

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Київ

Природно, що на першому місці в рейтингу кращих міст для початківців IT-шників – Київ. Але так сталося не тільки тому що це столиця, а й внаслідок аналізу конкретних показників, що стосуються освіти і перспектив працевлаштування юних програмерів у цьому місті.

Освіта. Цього літа український портал DOU склав рейтинги кращих шкіл за результатами ЗНО-2019. У межах цього проекту були названі десять кращих шкіл, де дають базові знання з точних наук. Сім навчальних закладів з цієї десятки розташовані в Києві.

В 2018 році провели опитування серед випускників вишів з IT-спеціальностей і фахівців HR про те, де краще здобувати вищу освіту в сфері інформаційних технологій.

На перше місце потрапив Національний університет "Києво-Могилянська академія", розташований у Києві. Київський національний університет імені Шевченка увійшов до п’ятірки (четверте місце), а ще два, Київський політехнічний інститут імені Сікорського і Національний авіаційний університет – до десятки кращих.

Зарплата. Середня зарплата, яку київські роботодавці пропонують фахівцям, дорівнює 15 000 гривень.

Найвища зарплата у Java developer, до 140 000 гривень, а найнижча — у вчителя інформатики, в середньому 7 000 гривень.

Попит на фахівців. На даний момент роботодавці міста Київ намагаються закрити 2 558 IT-шних вакансій.

Харків

Цей мегаполіс опинився на другому місці топу, оскільки його відрізняє поєднання таких важливих факторів, як можливість отримати хорошу технічну освіту, гідна оплата праці та достатня кількість пропозицій з працевлаштування.

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Освіта. У рейтинг кращих шкіл для технарів у 2019 році потрапив Харківський фізико-математичний ліцей № 27 – став четвертим з десяти. А два харківських ВНЗ – Національний економічний університет імені Коваля і Національний університет радіоелектроніки – разом з "Києво-Могилянкою" склали трійку лідерів серед кращих вишів для майбутніх IT-шників.

Зарплата. Середня зарплата, яку пропонують IT-фахівцеві у Харкові, – 12 000 гривень.

Найбільш високооплачуваною виявилася посада програміст PHP, до 80 000 гривень, а низько оплачуваною – контентщика, в середньому 8 000 гривень.

Попит на фахівців. На момент створення цієї статті харківські роботодавці перебували в пошуку 619 IT-шників.

Львів

Третє за перспективністю для галузі Information Technology українське місто – це Львів. У Львові дуже серйозно налаштовані розвивати IT і навіть будують IT-парк. Це буде простір для роботи, освіти, розвитку інновацій. Під львівський IT-парк виділили 10 гектарів землі, де на гроші іноземних інвесторів зведуть 6 офісних будівель і готель на 200 номерів. Це забезпечить роботою 14 000 українців.



IT-шник у Львові в середньому заробляє 13,5 тисяч гривень

Освіта. Серед кращих шкіл для майбутніх айтішників – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат (на п’ятому місці). Серед кращих вишів – Львівський політехнічний університет, а порівняно недалеко від "міста Лева" розташований Чернівецький національний університет імені Федьковича, який закриває п’ятірку the-best-of-the-best за результатами опитувань 2018 року.

Зарплата. Середня зарплата львівських IT-шників становить 13 500 гривень.

Найвищі зарплати у програмістів PHP – до 54 000 гривень, а найнижчі у адміністраторів сайтів – в середньому 9 000 гривень.

Попит на фахівців. Зараз роботодавці відкрили 385 вакансії в категорії "IT, комп’ютери, інтернет" у Львові.

Дніпро

У Дніпрі інформаційні технології також активно розвиваються: в цьому мегаполісі розташовані офіси не менш, ніж 170 IT-компаній.

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Освіта. Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю потрапив в десятку кращих, виходячи з результатів ЗНО-2019 шкіл для майбутніх IT-шників. Сім державних університетів Дніпра випускають фахівців в напрямках, пов’язаних з IT. Найпопулярніший у технарів – Дніпропетровський національний університет імені Гончара.

Зарплата. У Дніпрі фахівцям зі сфери Information Technology обіцяють середню зарплату в 12 000 гривень.

Найбільше грошей пропонують Full stack developer, до 85 000 гривень, а найменше – верстальнику, в середньому 8 000 гривень.

Попит на фахівців. Щодо потреби у фахівцях Дніпро не поступається Львову і навіть трохи його переганяє. Зараз в Дніпрі шукають 511 IT-фахівців.

Одеса

Одесу заслужено називають українською кузнею стартапів, де розміщено штаб-квартири понад 20 великих IT-компаній і щорічно проводиться сім масштабних конференцій.

Освіта. На жаль, в створений DOU рейтинг кращих для виховання майбутніх IT-шників навчальних закладів не потрапила жодна одеська школа. З приводу вишів: в Одесі технарі можуть закінчити Одеський національний політехнічний університет, який користується повагою в сфері IT.

Зарплата. Роботодавці "перлини біля моря" пропонують своїм айтішникам середню зарплату в 12 500 гривень.

На різних посадах рівень зарплати коливається від 105 000 гривень у Back end розробників до 9 000 у адміністратора сайту (в середньому).

Попит на фахівців. На даний момент одеські IT-компанії шукають 402 фахівців.

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