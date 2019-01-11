Dell представила найпотужніший ігровий ноутбук у світі Alienware Area-51m

Дочірня компанія Dell Alienware, що спеціалізується на виробництві ігрових ноутбуків, представила на виставці CES 2019 абсолютно нову розробку - Alienware Legend. У новому дизайні Legend використали новітні технології охолодження, що дуже важливо для геймерів.

Про це розповіли у прес-службі Dell.

В рамках виставки, представили ноутбук Alienware Area-51m в дизайні Legend. Як запевняють розробники, це найпотужніший ігровий ноутбук у світі.

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Це другий флагманський ноутбук компанії із оновлюваною графікою. У компанії кажуть, що це єдиний ноутбук з 8-ядерним процесором 9-го покоління для десктопів. Він працює у парі з 64 ГБ пам'яті.

Alienware Area-51m отримав потужну систему охлодження

Також новий пристрій підтримує з технологію Ethernet 2,5 Гбіт/с, з поновлюваними графічними процесорами і з процесорами для ПК, з частотою оновлення зображення на дисплеї на рівні 144 Гц.

Це другий флагманський ноутбук компанії

Технологія охолодження, якою оснастили Alienware Area-51m, яка працює вдвічі ефективніше, ніж у попередника. При цьому об’єм цієї системи на 32% менший.

Крім того, Area-51m підтримує технологію стеження за поглядом Tobii (це технологія, що відстежує напрямок погляду і управління за допомогою очей), а також новітній командний центр Alienware.

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