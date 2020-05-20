24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

День вишиванки: Viber запустив тематичні стікери

- Читать новость на русском
Нові стікерпаки у Viber
Нові стікерпаки у Viber / Преслужба Rakuten Viber

Один з найпопулярніших в Україні месенджерів Viber запустив спеціальний стікерпак, щоб українці могли вітати один одного з Днем вишиванки. Як відомо, цього року це свято 21 травня.

Як розповіли 24 каналу у пресслужбі Rakuten Viber в Україні, герої цього тематичного стікерпаку одягнені в національний український одяг.

Важливо Ще один конкурент Zoom: Viber запускає групові відеочати

Деталі

У новому стікерпаку традиційні персонажі Viber – Вайолет і ЛегКет – розмовляють українською мовою та одягнені у вишиванках. Це вже не перший стікерпак Viber спеціально для української аудиторії. Раніше Viber запустив набір наклейок "Вайолет в Україні".

Viber

Стікерпаки у Viber до Дня вишиванки / пресслужба Rakuten Viber

"Команда Viber трепетно ​​ставиться до культури та етнічних особливостей кожної країни, в якій працює додаток. Тому ми вирішили привітати всіх українців з таким важливим національним святом. При створенні наклейок ми намагалися передати дух української культури”, – розповів старший директор Viber в регіоні EEMENA Атанас Райков.

Наклейки вже можна завантажити в додатку. Весь набір – безкоштовний.

Viber в Україні

Восени Viber запустив ще один цікавий набір стікерів для українців це стікери, присвячені футбольному клубу "Шахтар". Це авторські стікери з зображенням гравців команди. "Шахтар" також веде свою офіційну спільноту в Viber. На неї підписано понад 20 тисяч уболівальників.

Загалом, месенджером в Україні користуються 96% користувачів, що мають смартфони.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Інтернет День вишиванки Viber
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Огляд OPPO Find X2: унікальні особливості преміального смартфона
19 травня , 21:12 Огляд OPPO Find X2: унікальні особливості преміального смартфона
Анастасія Можаровська
Vivo V17: стильний смартфон, що гарантує до двох днів повноцінної роботи
15 травня , 21:00 Vivo V17: стильний смартфон, що гарантує до двох днів повноцінної роботи
Ірина Полицька
Zoom – як працює і де завантажити додаток для відеоконференцій
13 травня , 18:07 Zoom – як працює і де завантажити додаток для відеоконференцій
Михайло Года