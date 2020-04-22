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День Землі: Google створив тематичний дудл та гру

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День Землі 2020 / uk.wikipedia.org

22 квітня відзначають міжнародний День Землі. Тож пошуковик Google розробив тематичний дудл.Цього року у компанії вирішили приділити увагу бджолі та іі важливості для життя на планеті.

Також Google представив гру, в якій користувач може спробувати запилювати рослини. Техно 24 вже протестував цю гру. 

До теми Дякуємо всім працівникам закладів харчування, – новий дудл від Google

Про що гра

Під час гри можна дізнатись цікаві факти про бджолу та її важливу роль на планеті. Наприклад, якби не ці комахи, то не було б двох третин врожаю на Землі та 85 % квіткових рослин.

Таким чином пошуковик хоче звернути увагу людей на проблему масового вимирання бджіл.

День Землі – гра про бджіл / Скріншот

День Землі 2020

Цікаво, що перша акція щодо дня планети пройшла 1970 року в США. Після цього відзначення цього свята стало регулярним явищем. Відомий американський політик і активіст сенатор Гайлорд Нельсон створив групу зі студентів під керівництвом Денніса Хайеса.

День Землі 2020 – тематичний дудл  / Скріншот

Попри те, що сенатор не мав ні часу, ні ресурсів для організації масового заходу, та йому вдалось зібрати 20-мільйонну демонстрацію. Як пізніше заявив Нельсон, "День Землі організовував себе сам".

Після першої успішної демонстрації у 1971 році сенатор Нельсон проголосив "Тиждень Землі".

Таким чином цього року ми відзначаємо 50 років Дня Землі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Google Екологія Новини Техно Дудл Техно Інтернет
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