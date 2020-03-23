Як у Дніпрі розробляють деталі космічних ракет – розмова з директором Firefly Aerospace Україна

Firefly Aerospace – це приватне аерокосмічне підприємство зі штабквартирою в Остіні, США та R&D (науково-дослідним) центром в Україні, яке займається ракетобудуванням. Вже у 2020 році компанія планує запустити свою першу ракету – Alpha, і зараз активно тестує її.

Техно 24 побував в цеху Firefly Aerospace у Дніпрі та поспілкувався з директором українського підрозділу компанії.

Коротко про Firefly Aerospace Україна

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До слова, власником Firefly Aerospace є український бізнесмен Максим Поляков, який викупив американську Firefly Space Systems після банкрутства та перетворив її в успішний стартап. На базі раніше заснованої ним компанії EOS Launcher та купленої Firefly Space Systems було створено Firefly Aerospace. Загальний обсяг інвестицій, вкладених Поляковим, склав 75 мільйонів доларів.



Засновник та власник Firefly Aerospace – Максим Поляков / Фото Firefly Aerospace

Хто такий Макс Поляков?Це міжнародний підприємець у сфері космічних технологій та IT, доктор економічних наук та громадський діяч. він є керуючим партнером інвестиційного фонду Noosphere Ventures, а також засновником компаній Firefly Aerospace, EOS DA, SETS, Renatus, Maxpay та інших. Ідейний засновник Асоціації Noosphere.

Український підрозділ під керівництвом Олександра Дондіка займається виготовленням окремих агрегатів ракетних двигунів, частин ракети та інших деталей, чимала кількість яких друкується на 3D принтерах.



Директор Firefly Aerospace Ukraine – Олександр Дондік / Фото Firefly Aerospace

Розкажіть коротко про Firefly Aerospace?

У 2017 році Максим Поляков викупив права на американську компанію і став її власником. Його ідеологія побудована на ідеї "Нового космосу" – він прагне побудувати бізнес-екосистему нового типу. Саме тому Поляков інвестував і у низку інших проектів пов’язаних із космосом.

Після придбання прав на американську компанію була створена дочірня компанія Firefly Aerospace Ukraine з центром у Дніпрі. Тут розташовано невелике виробництво, центр розробок та досліджень, а також конструкторське бюро.

Чим саме займається Firefly Aerospace Україна?

Спершу конструкторське бюро створює нові концепти, які втілюються в життя через створення окремих деталей чи агрегатів двигуна саме на нашому виробництві. Потім готова продукція відправляється до "материнської" компанії в США, де вже відбувається остаточний збір всієї ракети в цілому.



Частина цеху Farefly Aerospace де триває робота над агрегатами двигунів та інших деталей / Фото 24 канал

Це єдиний дослідницький центр компанії, чи є ще центри в інших країнах?

Такий дослідницький центр та конструкторське бюро розташовані саме в Україні. Наше конструкторське бюро займається розробкою та проєктуванням як окремих агрегатів ракетних двигунів, так і цілого двигуна для важчих ракет.

У США також є центр, який займається розробкою та концептами, однак саме в Дніпрі сконцентрований потужний конструкторський центр, оскільки саме у нас працюють люди з величезним досвідом у сфері досліджень, розробки та проєктування.

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Наразі в США будують другий завод Firefly Aerospace, який дасть змогу компанії запускати 24 ракети на рік. Це саме той рівень, на який ми плануємо вийти найближчим часом. Зараз компанія має лише один завод, який працює в Техасі, та виготовляє приблизно до 6-8 ракет на рік.

Саме виробництво в Україні не дуже велике, однак ми створили матеріалознавчу лабораторію, яку цілком можна вважати однією з найбільш оснащених в Україні. Воназабезпечує не лише контроль матеріалів на етапах виробництва, а й активно досліджує всі аспекти адитивного виробництва. Оснащення лабораторії відповідає світовим вимогам, а деякі з наявних одиниць обладнання є єдиними в Україні.



Токарний станок для обробки деталей / Фото 24 канал

Як проходить робочий процес в цеху Firefly Aerospace?

Спершу КБ розробляє концепцію, проводить розрахунки, створює необхідні 3D моделі майбутніх деталей та випускає конструкторську документацію для виробництва. Водночас, лабораторія проводить необхідні аналізи, як перед друком деталей на 3D принтері, так і після. Далі відбувається друкування деталей агрегатів ракетних двигунів, які в цеху проходять фінальні процеси термічної та механічної обробки. Після цього виконують їх зварювання чи складання з іншими деталями. А після цього ми проводимо аналіз та випробування виготовленої продукції перед відправкою в США.

Також зараз триває масштабне будівництво стендів для вогневих випробувань. Надалі ми плануємо не тільки конструювати, а ще й виробляти та випробувати двигуни для наших ракет.

Процес друку деталей на 3D принтері:

Всередині 3D принтера лазерний промінь плавить порошок, зварюючи його в заготовку.



Деталі друкують з різних металевих порошків, переважно використовують термостійкий нікель-хромовий сплав / Фото 24 канал

Розкажіть про персонал. Хто саме працює в українському цеху?

На виробництві працює понад 150 працівників. З них понад 30% співробітників з науковим званням. Це дуже крутий показник. Велика частка людей залучена саме з галузі. Вони знайомі зі специфікою виробництва оскільки раніше не лише створювали, але й запускали ракети.

Крім того, тут багато молодих людей, які генерують цікаві ідеї і ми втілюємо їх. Ми поєднуємо досвід старших співробітників з креативністю та баченням молодших – це дає змогу досягати цікавих результатів.



В цеху Firefly Aerospace Ukraine працюють молоді спеціалісти та професіонали з галузі / Фото 24 канал

Поза тим, ми відкриті для нових співробітників, здатних генерувати свіжі ідеї. Ми часто розміщуємо нові вакансії на популярних платформах, оскільки активно зростаємо. У нас доволі багато напрямків. Зараз ми не лише працюємо над ракетою Alpha, а також вже маємо деякі напрацювання по Beta, а в планах вже є й носій Gamma. Крім того, є окремий напрямок роботи над місячним модулем.



Обробка дрібних деталей супутника / Фото 24 канал

Над чим зараз зосереджена робота компанії?

Зараз в активній завершальній фазі триває робота над ракетою Alpha. Після її успішного запуску, який ми плануємо здійснити у 2020 році, буде збільшена кількість готового продукту. Також в розробці перебуває наша наступна ракета – Beta – вона вже буде триступеневою. Відтак, вона володітиме більшою вантажністю. Однак ціна на запуск за кілограм корисного вантажу, швидше за все, збережеться.

Ми плануємо запускати більше вантажу за ту ж ціну і зараз працюємо над цим. Що ж до носія Gamma – наразі це лише концепт на майбутнє.



П'ятипозиційна токарно-фрезерна обробка деталі / Фото 24 канал

З ким з українських компаній співпрацює Firefly Aerospace?

Компанія активно співпрацює з "Південмашем". Ідея Максима Полякова – реанімувати потужності та той космічний потенціал, який розташований тут, у Дніпрі. Найперше це стосується людей. Співпраця з "Південмашем" триває з минулого року. Ми замовляємо у них деякі послуги і вони також користуються нашими можливостями та замовляють потрібний продукт у нас. Зокрема, Firefly Aerospace є субпідрядником "Південмашу" в рамках одного з індійських контрактів.



Роботизований зварювальний комплекс / Фото 24 канал

Як щодо іноземних партнерів?

З жовтня Firefly Aerospace співпрацює з Aerojet Rocketdyne. В рамках співпраці компанія отримала нові можливості тестування та випробування нових двигунів першого ступеня для ракети Beta. Також співпраця охоплює низку інших ракетно-космічних технологій, таких, як електро-ракетні двигуни для розвитку проєкту міжорбітального буксира.

Крім того NASA зарахувала Firefly Aerospace до переліку з 9 компаній, які здійснюватимуть доставку вантажів на Місяць в межах проекту з будівництва місячної станції.

Також влітку минулого року була укладена угода про партнерство з ізраїльською компанією Israel Aerospace Industries. Партнерство передбачає спільну роботу над розробкою посадкового місячного модуля.



Токарно-фрезерний п'ятипозиційний верстат / Фото 24 канал

Високоточний п'ятипозиційний верстат здатен обробляти великі деталі з надзвичайною швидкістю. Точність обробки сягає 5 мікрон.

До слова, Firefly Aerospace нещодавно підписала угоду з компанією SATLANTIS про надання послуг запуску. Це — виробник супутників спостереження за Землею та дистанційним зондуванням корисних навантажень для супутникової роботи. Саме на ракетах Alpha у 2022 році Firefly запустить групу невеликих супутників від імені Satlantis. Вони забезпечать мультиспектральне зображення Землі високої роздільної здатності з низької орбіти.

Загалом компанія Firefly Aerospace вигідно зайняла власну нішу і саме це є запорукою її успіху.

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