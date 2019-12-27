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Девайс дня: зубна щітка, яку не треба тримати в руках

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Зубна щітка, яку не треба тримати в руках / gagadget.com

Цікавий девайс можна придбати зараз на AliExpress. Це звукова автоматична зубна щітка AZDENT 360. Вона може почистити зуби за 45 секунд, при цьому користувачеві не потрібно керувати руками.

Як пише gagadget.com, AZDENT 360 є значно функціональнішою, ніж аналоги, адже для чищення зубів не потрібно тримати пристрій в руках.

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Варто лише нанести пасту на U-подібну щітку, вибрати потрібний режим чищення та помістити гаджет до рота.

Характеристики

Зубна щітка зроблена із силікона та АБС-пластику. Також девайс має захист від води за стандартом IPX7. На вибір власника – чотири режими чищення:

  • м'який,
  • сильний,
  • масажний
  • відбілювальний

AZDENT 360 може чистити зуби, коли користувач займається іншими речами. Процес чищення займає менше хвилини.

Новинка працює на батареї. Її можна зарядити через USB за 90 хвилин.

AZDENT 360

Зубна щітка проста в експлуатації

Ціна

AZDENT 360 можна придати на AliExpress за 16 доларів (370 гривень).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети
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