Виробник чохлів засвітив дизайн iPhone SE 2: фото

Хоча компанія Apple ще не підтвердила випуск нового смартфона iPhone 9, численні інсайдерські публікації вже розкрили практично всю інформацію про пристрій. Джерелом нового витоку став інтернет-магазин виробника чохлів, який опублікував серію знімків з дизайном неанонсованого "бюджетника".

Що відомо про витік

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На сайті онлайн-рітейлера Totallee з'явилися фотографії захисного чохла, призначеного для iPhone 9, який продавець позначив як iPhone SE 2.



Новий "бюджетник" Apple отримає назву iPhone SE 2

Примітно, що аксесуар вже доступний для замовлення – це натякає на отримання виробником реалістичних макетів пристрою. Вартість кейса в чорному, білому або прозорому виконанні становить 35 доларів (близько 850 гривень за курсом станом на 12 лютого 2020 року).

Судячи з представлених зображень, iPhone 9 отримає єдину основну камеру, як і передбачалося раніше. Дизайн корпусу пристрою і розташування апаратних клавіш нагадують модель iPhone 6, а ось фронтальну панель ґаджета виробник чохлів так і не показав.



Дизайн iPhone SE 2

Ймовірна дата анонсу та ціна

Судячи з заявленої дати початку поставок (24 березня), презентація смартфона відбудеться не пізніше цього дня. Очікувана вартість новинки, згідно з попередніми витокам, складе 399 доларів (орієнтовно 9 800 гривень).

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