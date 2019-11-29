Дизайн сервісу "Дія": як виглядатиме додаток для держпослуг

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Як виглядатиме сервіс "Дія" / unsplash.com

У вересні цього року Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск сервісу "Дія". Брнединг для проєкту розробило агентство Fedoriv зі Spiilka design buro. Зараз розробники розмістили дизайн сервісу у відкритому доступі.

Зокрема, українцям показали шрифти е-Ukraine, логотипи, державні та спеціальні символи, які використовувалися для брендингу "Дiя" тощо.

До теми: "Дія": офіційно представили бренд та стратегію електронної держави України

Дизайн сервісу

Дизайн сервісу "Дія"

Для чого цей проєкт

Це онлайн-сервіс, в якому українці може отримати доступ до державних послуг. Тобто на практиці це виглядатиме так – користувач за допомогою свого смартфона зможе оформити будь-яку послугу і підписати документ, без участі без чиновника. У кожного користувача буде кабінет користувача.

Дизайн сервісу «Дія»:

Шрифт "Дія"

Через додаток українці зможуть оформити такі держпослуги:

  • Оформити ФОП за 10 хвилин;
  • Скористатися електронним кабінетом громадянина;
  • Оцифрувати сотні послуг;
  • Отримати ліцензії та дозволи онлайн;
  • Отримати цифрові медичні послуг та багато інших.

Загалом сервіс передбачатиме 120 послуг онлайн. До кінця року мають з'явитися ще 70.

Дизайн сервісу «Дія»

"Дія", сторінка у Facebook

Коли запрацює

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що додаток стане доступим 1 грудня.

Дизайн сервісу «Дія»:

Логотип "Дія"

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Теги: Техно Новини Техно Додатки Міністерство цифрової трансформації Інтернет
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