Дизайн сервісу "Дія": як виглядатиме додаток для держпослуг
У вересні цього року Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск сервісу "Дія". Брнединг для проєкту розробило агентство Fedoriv зі Spiilka design buro. Зараз розробники розмістили дизайн сервісу у відкритому доступі.
Зокрема, українцям показали шрифти е-Ukraine, логотипи, державні та спеціальні символи, які використовувалися для брендингу "Дiя" тощо.
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Дизайн сервісу "Дія"
Для чого цей проєкт
Це онлайн-сервіс, в якому українці може отримати доступ до державних послуг. Тобто на практиці це виглядатиме так – користувач за допомогою свого смартфона зможе оформити будь-яку послугу і підписати документ, без участі без чиновника. У кожного користувача буде кабінет користувача.
Шрифт "Дія"
Через додаток українці зможуть оформити такі держпослуги:
- Оформити ФОП за 10 хвилин;
- Скористатися електронним кабінетом громадянина;
- Оцифрувати сотні послуг;
- Отримати ліцензії та дозволи онлайн;
- Отримати цифрові медичні послуг та багато інших.
Загалом сервіс передбачатиме 120 послуг онлайн. До кінця року мають з'явитися ще 70.
"Дія", сторінка у Facebook
Коли запрацює
В ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що додаток стане доступим 1 грудня.
Логотип "Дія"
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