Дизайн смартфона OnePlus 8 показали на офіційних зображеннях: фото

Незадовго до анонсу смартфона OnePlus 8 авторитетний інсайдер OnLeaks доповнив колекцію витоків про новинку. Він опублікував серію прес-рендерів пристрою. які розкривають не лише особливості дизайну, але й всі варіанти забарвлення корпуса.

Дизайн

Цікаво Смартфон OnePlus 8 Pro засвітився на нових "живих" фото

Судячи з представлених зображень, базовий OnePlus 8 із загнутим з боків дисплеєм і вирізом під фронталку зовні майже не відрізнятиметься від Pro-версії. За винятком модуля камери, який отримає три сенсора замість чотирьох. Їх роздільна здатність складе 48 Мп, 16 Мп (ширококутний об'єктив) і 2 Мп (датчик глибини).

Дизайн смартфона OnePlus 8: фотогалерея

На правій грані пристрою розміститься кнопка включення і перемикач беззвучного режиму, на лівій – регулятор гучності. Порт USB Type-C, решітка динаміка і мікрофон традиційно займуть місце на нижньому торці апарату, який позбудеться 3,5-міліметрового аудіороз'єму.

Забарвлення корпусу

Згідно з новими рендерами, новинка дебютує в трьох кольорах: чорному, зеленому та градієнтному з відливом від оранжевого до фіолетового.

Дата презентації

Презентація лінійки OnePlus 8 очікується 15 квітня 2020 року.

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