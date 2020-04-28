DJI випустила безпілотник Mavic Air 2 з 48-мегапіксельною камерою: відео

Через два з половиною роки після релізу дрона Mavic Air компанія DJI представила нову модель фірмового безпілотника, що отримала низку технологічних поліпшень. Компактний літальний апарат з просунутим модулем камери оснащений низкою цікавих функцій.

Як повідомляє видання The Verge, новий Mavic Air 2 отримає функцію розпізнавання сцен для фотографій. Крім того апарат адаптований до нічних посадок і не боїться різних повітряних перешкод.

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Технічні характеристики Mavic Air 2

Новинка отримала 48-мегапіксельну камеру з діафрагмою f/2.8 і підтримкою технології Quad Bayer. За замовчуванням сенсор робить 12-мегапіксельні фотографії, аналогічно смартфонам з тим же модулем, але здатний знімати в повній роздільній здатності. Крім того, Mavic Air 2 може записувати відео 4K в 60 fps. Функція HDR доступна, як для відео (до 4K та 30 fps), так і для панорамних фотографій. Камера також підтримує 8K-зйомку, але доступний такий режим буде лише з відповідним оновленням ПЗ в кінці червня 2020 року.



Камера Mavic Air 2

Завдяки підтримці технології AirSense безпілотник виявляє і попереджає оператора про інші літальні апарати неподалік, а функція ActiveTrack 3.0 і датчики перешкод дозволяють дрону уникати зіткнень в повітрі. Допоміжна система безпеки і вбудовані елементи освітлення призначені для посадки в темний час доби.

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Автономність новинки становить до 34 хвилин польоту, а за зв'язок з пультом дистанційного керування відповідає технологія OccuSync 2.0 (2,4/5,8 ГГц) в зв'язці з фірмовим контролером. Максимальна горизонтальна швидкість пристрою вагою 570 грамів досягає 68,4 км/год.

Відео з переліченими особливостями Mavic Air 2:

Доступність та ціна

DJI Mavic Air 2 вже доступний для замовлення за ціною 799 доларів і надійде в продаж 11 травня 2020 року. У розширеній комплектації, що включає світлофільтри для об'єктива, сумку для перенесення, зарядний пристрій і три акумулятори, новинка обійдеться покупцям в 988 доларів.

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