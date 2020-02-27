Для чого переплачувати: 5 недорогих смартфонів до трьох тисяч гривень

Нині на ринку представлене дуже широке різноманіття моделей смартфонів. І цілком реально знайти дешевий девайс, який би класно виглядав, робив непогані фото та забезпечив би хоча би день автономності.

Техно 24 підібрав для вас 5 бюджетних смартфонів – якщо купите один із із них, точно не пошкодуєте.

Honor 8S 2/32ГБ

Цей смартфон надійшов у продаж трохи менше, ніж рік тому. Тож його характеристики досі актуальні. При цьому він вже подешевшав майже на тисячу гривень (його початкова ціна – 3 299 гривень).

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Перше, на що хочеться звернути увагу, це дизайн. Виглядає Honor 8S стильно – великий (5,71-дюйма) безрамковий дисплей і акуратний краплеподібний виріз вгорі для фронтальної камери.

Він працює на 4-ядерному процесорі MTK MT6761 у парі з 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті.

Honor 8S отримав цікавий дизайн

Honor 8S підтримує функції управління жестами і розблокування за розпізнаванням обличчя та має вбудований G-sensor. Основна камера одинарна на 13 Мп і з діафрагмою f/1.8. Фронтальна камера має роздільну здатність 5 Мп. Ємність батареї становить 3020 мАг, чого достатньо для цілого дня роботи.

Xiaomi Redmi 8A 2/32 ГБ

Цей смартфон Xiaomi представила восени 2020 року. Це бюджетна модель із вдалим співвідношенням ціна-якість та потужною батареєю.

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Тут ми теж бачимо приємний дизайн – безрамковий екран з діагоналлю 6,22 дюйма та круглий виріз вгорі. На вибір у користувача – 3 насичені кольори – червоний, синій та класичний чорний.

Xiaomi Redmi 8A один з найпопулярніших бюджетників на ринку/Notebookcheck

Основна камера має лише один модуль на 12 мегапікселів та знімає відео в якості 1080p на 30 кадрах на секунду. Фронтальна 8-мегапіксельна камера теж робить дуже непогані кадри.

Redmi 8A має 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 439. Це доволі непоганий чіпсет, звісно не варто очікувати багато в іграх або важких додатках. Смартфон не має сканеру відбитків пальців, але можна використовувати функцію розпізнавання обличчя.

Vivo Y91C 2/32 ГБ

Це один із найновіших смартфонів у цьому рейтингу – Vivo випустила Y91C 10 лютого. Він має такий же безрамковий дизайн, як і попередні два смартфони. Та тут подобається ще й задня панель – тут ми бачимо градієнт, що додає "вартості" новинці.

Vivo Y91C оснащений 8-ядерним процесором MediaTek Helio P22. Щоправда, тут лише 2 ГБ оперативки. Автономну роботу забезпечує акумулятор ємністю 4030 мАг.

Новинка лютого – Vivo Y91C/Chudo.tech

Діагональ дисплея – 6,22 дюйма. У невеликому круглому вирізі у верхній частині екрану встановлена ​​фронтальна 5-мегапіксельна камера. Роздільна здатність основної камери – 13 Мп. Камера працює із підтримкою алгоритму штучного інтелекту, який може автоматично покращити колір та риси обличчя користувача.

Samsung Galaxy A01 2020 2/16 ГБ

Цей недорогий смартфон Samsung представила у грудні 2019 року. Galaxy A01 оснащений Infinity-V-дисплеєм з діагоналлю 5,7 дюйма та роздільною здатністю HD +. Дисплей отримав U-подібний виріз, в якому розміщена 5-мегапіксельна камера для селфі.

Основна камера має два модулі:

з роздільною здатністю 13 Мп з діафрагмою f/2,2

2-мегапіксельний датчик зображення роздільною здатністю / f/2,4.

Ємність акумулятора становить 3000 мАг. Також виробник зберіг 3,5-міліметровий роз'єм для навушників. Варто відзначити, що в смартфоні немає сканера відбитків пальців.

Samsung Galaxy A01 отримав подвійну камеру/vyborok.com

Huawei Y6 2019 2/32 ГБ

Цей смартфон Huawei представила у січні 2019 року. Попри дуже низьку ціну виробник відносить цей смартфон до середньобюждетного класу.

Huawei Y6 Pro оснащений екраном з діагоналлю 6,09 дюйма та має роздільну здатність 1520x720 пікселів. Фронтальну камеру з роздільною здатністю 8 Мп, розмістили у краплеподібному вирізі.

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Основна камера має один модуль на 13 Мп (f/1.8).

Смартфон підтримує технологію розпізнавання особи. А от сканера відбитків пальців цей смартфон не отримав.

Huawei Y6 2019 є середньобюджетним смартфоном/patifon.ua

За автономність відповідає батарея, ємністю 3020 мАг. Пристрій має 4-ядерний процесор MediaTek MT6761, що працює у парі з 2 ГБ оперативної пам'яті.

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