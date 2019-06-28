Для масового знищення дронів: військові створили унікальних роботів

Військово-повітряні сили США розробили новий тип зброї для боротьби з безпілотниками. Потужна мікрохвильова система під назвою Tactical High Power Microwave Operational Responder (THOR) здатна "збивати" ескадрильї дронів.

За словами розробників, новий метод ефективніший звичайних куль або інших способів боротьби з безпі. Систему створили у дослідницькій лабораторії ВПС США на базі Кіртланд в Альбукерку, штат Нью-Мексико. На створення високотехнологічної зброї пішло всього 18 місяців і приблизно 15 мільйонів доларів.

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Як працюють винищувачі. Електромагнітна гармата працює від генератора і зберігається у спеціальному транспортному контейнері, що дозволяє швидко її доставити в потрібне місце і налаштувати протягом декількох годин.

Як працює система "Тор", дивіться відео:

За словами військових, справжньою загрозою в війнах майбутнього – рої безпілотників, об'єднаних в мережу. Якщо збити одного або декількох дронів в такій ескадрильї, то це ніяк не вплине на роботу інших. Тому довелось розробити систему THOR. Керівник проекту Ембер Андерсон розповів, що "Тор" працює за принципом ліхтарика, миттєво нейтралізує все, що потрапляє під його промінь.

Коли буде доступна і для чого потрібна. Система THOR створена для нейтралізації цілей на невеликій відстані. Для ураження об'єктів на середніх і далеких дистанціях Військово-повітряні сили США розробляють іншу систему під назвою CHIMERA. "Химеру" офіційно поставлять вже ​​в наступному році.

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