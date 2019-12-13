Для польотів на Марс астронавтам доведеться впадати в сплячку

Вчені з Європейського космічного агентства (ESA) вважають, що гібернація, вона ж сплячка, може бути цілком відповідним способом здійснення довготривалих пілотованих експедицій на далекі планети.

Досліджуючи можливість впливу глибокого сну на подорож астронавтів до Марса, дослідники ESA з'ясували, що подібна технологія допоможе зменшити розміри космічного корабля шляхом економії життєвого простору і зниження запасів ресурсів.

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Як це вплине на космічні польоти

Сплячка може зменшити масу міжпланетного корабля приблизно в три рази, вважають фахівці ESA. На їхню думку, якщо базову швидкість метаболізму у астронавтів вдалося б знизити, наприклад, на 75%, то це забезпечить істотну економію, але довгострокове зниження швидкості метаболізму у людей в даний час здійснити неможливо. У медичній практиці є методи зниження температури тіла, які дозволяють лише уповільнити життєдіяльність для порятунку постраждалих від травм.

Як цього домогтися

Глибоким сном називають стан сповільненої життєдіяльності організму у теплокровних тварин, в тому числі і людини, що нагадує стан тварини в період зимової сплячки, який досягається за допомогою нейроплегічних засобів, що блокують нейроендокринні механізми терморегуляції. На її тлі організм набуває стійкість до кисневого голодування, травм та інших несприятливих впливів.

У стані глибокого сну можливе досягнення хірургічної стадії наркозу шляхом застосування малих доз наркотичних речовин, що важливо при виконанні великих за обсягом і тривалості оперативних втручань. Проте, в умовах штучної гібернації організму теплокровного знеболювання стає складним і малокерованим процесом, тому вона не отримала широкого поширення в клінічній практиці.

Однак для астронавтів це може виявитися напрочуд вдалим рішенням, якщо мова йде про експедиції до інших об'єктів Сонячної системи.

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