Для українців запустили мобільний додаток "Дія" з державними послугами

Під час International IT Forum міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров представив портал та мобільний додаток "Дія". Цей застосунок розроблений в рамках створення бренду цифрової держави.

"Презентація і розробка бренду – це один із 90 проектів, які у нас в роботі. Хочу нагадати, що в моєму Міністерстві поки працюють лише я і мій заступник. Уся робота – завдяки компаніям, підтримці хороших людей, фондів, бізнесу", – додав Федоров.

Цікаво: Топ-10 найбільших IT-компаній України за кількістю працівників

Що пропонує додаток? У застосунку українці можуть отримати низку держпослуг:

Оформити ФОП за 10 хвилин; Скористатися електронним кабінетом громадянина; Оцифрувати сотні послуг; Отримати ліцензії та дозволи онлайн; Отримати цифрові медичні послуг.

Що таке держава у смартфоні? Це проект діджиталізації державних процесів. Вона передбачає усунення ланки "людина-людина" при наданні держпослуг. В ідеалі держава в смартфоні — це можливість отримати будь-яку державну послугу, просто взявши свій смартфон.



У планах проекту про цифрового суспільства кожен українець матиме особистий кабінет жителя і зможе відслідковувати всі дані, які держава має про нього.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно