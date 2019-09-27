Для українців запустили мобільний додаток "Дія" з державними послугами

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Михайло Федоров
Михайло Федоров / pravda.com.ua

Під час International IT Forum міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров представив портал та мобільний додаток "Дія". Цей застосунок розроблений в рамках створення бренду цифрової держави.

"Презентація і розробка бренду – це один із 90 проектів, які у нас в роботі. Хочу нагадати, що в моєму Міністерстві поки працюють лише я і мій заступник. Уся робота – завдяки компаніям, підтримці хороших людей, фондів, бізнесу", – додав Федоров.

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Що пропонує додаток? У застосунку українці можуть отримати низку держпослуг:

  1. Оформити ФОП за 10 хвилин;
  2. Скористатися електронним кабінетом громадянина;
  3. Оцифрувати сотні послуг;
  4. Отримати ліцензії та дозволи онлайн;
  5. Отримати цифрові медичні послуг.

Що таке держава у смартфоні? Це проект діджиталізації державних процесів. Вона передбачає усунення ланки "людина-людина" при наданні держпослуг. В ідеалі держава в смартфоні — це можливість отримати будь-яку державну послугу, просто взявши свій смартфон.

У планах проекту про цифрового суспільства кожен українець матиме особистий кабінет жителя і зможе відслідковувати всі дані, які держава має про нього.

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Теги: Михайло Федоров Новини Техно Техно Інтернет
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