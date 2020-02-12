До Дня Валентина Pornhub пропонує замовити відеовалентинку

Сервіс Pornhub своєрідно вітає своїх користувачів з Днем святого Валентина. Популярний відеосервіс з порно пропонує відвідувачам замовити спеціальну відеовалентинку для своїх коханих.

Як передає Mashable, усім передплатникам буде відкритий доступ до Pornhub Premium.

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Деталі про порновалентинку

Pornhub даз змогу користувачам замовити вітальну "валентинку" від зірок порталу. Наразі у переліку запропонованих вітальниць - порноактери Аса Акіра, Род Джексон і Райан Крімер.

Pornhub пропонує замовити відеовалентинку

"Наше завдання – дарувати людям гарний настрій. Оце ми й робимо для 120 мільйонів користувачів, які нас відвідують щодня. А що може підняти настрій краще, ніж Pornhub?" – каже віце-президент сервісу Корі Прайс.

Замовити порновалентінку можна на сайті Premium Valentine.

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