Додатковий підробіток: на Львівській залізниці виявили криптовалютну ферму

На Львівські залізниці виявили майнінгову ферму криптовалюти. Такий спосіб "підробітку" викрив Департамент безпеки Укрзалізниці спільно з правоохоронцями.

За словами директора департаменту Олега Назарука майнили криптовалюту працівники фліалу Укрзалізниці, до того ж використовували електроенергію компанії, передає Центр транспортних стратегій.

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Під час огляду приміщення, де знаходилася так звана ферма, виявлені понад 100 одиниць комп'ютерного обладнання, які здійснювали генерування біткойнів. Зазначена техніка була підключена до електромережі Укрзалізниці, – підкреслив Олег Назарук

Орієнтовна сума збитків, яку завдали майнери Укрзаліниці, за словами Назарука, склала 1 мільйон гривень із початку року.

Матеріали перевірки направлено до Тернопільського відділення поліції ГУ НПУ в Тернопільській області. За результатами перевірки порушено кримінальне провадження.

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