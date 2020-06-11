Знамените програмне забезпечення Adobe Photoshop давно відомий не лише користувачам ПК, але й власникам Android-ґаджетів. Черговою новинкою від творців популярного графічного редактора стала представлена в Google Play спеціальна версія фірмового "комбайна", яка поєднала функції зйомки й швидкої обробки мобільних фотографій.

Adobe Photoshop Camera використовує алгоритми штучного інтелекту компанії Sensei для розпізнавання об'єктів на фотографіях, а потім автоматично пропонує відповідні за контекстом фільтри, повідомляє XDAdevelopers. Застосовувати їх можна не лише для постобробки знімків, але й в режимі реального часу прямо у видошукачі.

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На що здатен додаток

Програма, за словами розробників, покликана спростити редагування фотографій, зробивши участь користувача в процесі мінімальним. З коробки власникам Android-ґаджетів доступно більше ніж 80 фільтрів, таких як "Портрет", "Студійне світло", "Поп-арт", "Їжа", "Декорації", "Природне небо" та багато інших опцій.



Додаток містить низку фільтрів та пресетів

Передбачена і можливість ручної обробки – користувачі можуть самостійно скорегувати такі деталі, як тіні, відблиски та експозицію. Крім того, вбудована колекція спецефектів включає в себе роботи різних художників, а при бажанні можна створити власні налаштування. Ще однією особливістю програми стала функція видалення й заміни фону навколо обраного об'єкта на знімку.

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Де завантажити додаток

Релізна версія Adobe Photoshop Camera вже доступна для скачування в Google Play.