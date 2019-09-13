Додаток Google Earth отримав неймовірну функцію

Проект Google Earth дає змогу всім бажаючим швидке віртуальне переміщення майже в будь-яку точку планети. Компанія постійно розвиває сервіс: і тепер на екрані свого смартфона можна слідкувати за переміщенням хмар.

Оновлена версія програми обзавелася новим шаром анімації, що відображає рух хмар по всьому світу за останні 24 години, повідомляє Android Police.

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Звідки беруть дані? Вхідні дані нової функції – 40-мегапіксельні знімки з семи супутників Військово-морської дослідницької лабораторії США. Щогодини нове зображення відправляється в Google: спеціальний алгоритм стискає вихідні зображення, додає до них тіні і прозорість, а потім створює з готових кадрів плавну анімацію – секунда відтворення відповідає годині реального часу.

Як створюють анімацію? Отримане відео накладається на віртуальну модель Землі, демонструючи погодні умови в будь-якій точці планети. Розробники відзначають, що при перегляді і масштабуванні підвантажується тільки видима на екрані частина хмар: такий метод відтворення підвищує швидкодію програми.

Як отримати доступ до нової функції? Вперше нова функція була впроваджена в Google Earth ще в червні, зараз же вона дісталася і до Android-версії сервісу. Щоб побачити рух хмар, знадобиться оновити додаток і включити відповідний шар в налаштуваннях.

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