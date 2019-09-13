Додаток Google Earth отримав неймовірну функцію

1021 Читать новость на русском
Google Earth – нова функція програми Google Earth
Додаток Google Earth отримав неймовірну функцію / Фото з вільних джерел

Проект Google Earth дає змогу всім бажаючим швидке віртуальне переміщення майже в будь-яку точку планети. Компанія постійно розвиває сервіс: і тепер на екрані свого смартфона можна слідкувати за переміщенням хмар.

Оновлена версія програми обзавелася новим шаром анімації, що відображає рух хмар по всьому світу за останні 24 години, повідомляє Android Police.

Читайте також: Повний місяць у вересні 2019: коли можна побачити

Звідки беруть дані? Вхідні дані нової функції – 40-мегапіксельні знімки з семи супутників Військово-морської дослідницької лабораторії США. Щогодини нове зображення відправляється в Google: спеціальний алгоритм стискає вихідні зображення, додає до них тіні і прозорість, а потім створює з готових кадрів плавну анімацію – секунда відтворення відповідає годині реального часу.

Як створюють анімацію? Отримане відео накладається на віртуальну модель Землі, демонструючи погодні умови в будь-якій точці планети. Розробники відзначають, що при перегляді і масштабуванні підвантажується тільки видима на екрані частина хмар: такий метод відтворення підвищує швидкодію програми.

Як отримати доступ до нової функції? Вперше нова функція була впроваджена в Google Earth ще в червні, зараз же вона дісталася і до Android-версії сервісу. Щоб побачити рух хмар, знадобиться оновити додаток і включити відповідний шар в налаштуваннях.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Крим все більше розвертається в бік України, – Балух про ситуацію на анексованому півострові
сьогодні
5830
Теги: Новини Техно Техно Космос Інтернет Додатки Google
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 корисних сервісів у Viber
12 вересня 21:07 7 корисних сервісів у Viber
1147
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
12 вересня 10:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 8221
Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
11 вересня 17:31 Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
1703
Презентація iPhone 11: найсмішніші меми з мережі
11 вересня 13:08 Презентація iPhone 11: найсмішніші меми з мережі
2383
Презентація Apple 2019: що представила компанія
10 вересня 20:01 Презентація Apple 2019: що представила компанія
1143
Новини
Більше новин
Залиште відгук