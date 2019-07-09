Додаток TikTok допоміг жінці знайти "безвісти зниклого" чоловіка

Популярний додаток TikTok, який пропонує користувачам записувати короткі музичні відео, відіграв немалу роль в житті однієї індійської жінки. Завдяки сервісу їй вдалося знайти "безвісти зниклого" чоловіка.

Що сталося? Як повідомляє Ubergizmo, у 2016 році чоловік на ім'я Суреш пішов з дому і не повернувся. Сподіваючись знайти батька сімейства, дружина звернулася в поліцію. Пошуки не увінчалися успіхом і чоловіка визнали "зниклим безвісти".

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Як вдалося знайти чоловіка? Так би трагічно і закінчилася ця історія, якби на TikTok дівчина випадково не побачила людину, як дві краплі води схожого на її судженого. Вона повторно звернулася в поліцію, продемонструвавши відеоролик.



Скріншот з додатку TikTok

Допомога поліції та причини "зникнення". Правоохоронці зуміли визначити місце розташування чоловіка і з'ясували, що він проживає з іншою жінкою, теж поміченою на відео. Вистежити Суреша вдалося в промисловому місті Хосур.

Згодом виявилося, що чоловік вирішив залишити сім'ю в зв'язку "з нерозв'язними побутовими проблемами". Але після спілкування з поліцією він все ж погодився повернутися додому до дружини і дітей.

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