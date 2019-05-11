Додаток від Google створює поезію на основі селфі

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Цікава розробка від Google
Цікава розробка від Google

У Google's Arts & Culture Lab створили чергову цікаву розробку — сервіс, що базується на штучному інтелекті. Він отримав назву Poem Portrait. Розробка може писати вірші на основі портрету на фото.

Видання The Verge передає, що цей проект схожий на вдосконалений Instagram-фільтр.

Як працює розробка. Користувачеві потрібно зробити фото свого обличчя та завантажити у систему. Далі нейромережа накладає на зображення текст, присвячений фотографії.

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Протестувати сервіс можна за посиланням.

Додаток від Google створює поезію на основі селфі

Як приклад, розробники показали фотографію актора Кіану Рівза

Цей додаток створили розробник Росс Гудвін спільно з дизайнером Есом Девліном. Росс створив генератор поезії на основі віршів 19 століття, а Ес розробив фільтр для фото.

Як працює додаток  Poem Portrait

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Теги: Техно Новини Техно Google Інтернет
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