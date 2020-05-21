Домашній інтернет від Київстар перестав працювати по всій Україні

Користувачі з Дніпра та Львова повідомляють про масові збої в роботі домашнього інтернету Київстар – він просто перестав працювати. Містяни масово намагаються додзвонитися на гарячу лінію провайдера, однак поки це не вдалося нікому зробити.

Що сталося

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У четвер, 21 травня, близько 9 ранку у всіх користувачів домашнього інтернету від Київстар почалися проблеми із зв’язком. Незабаром він просто зник.

Масштаби проблеми

Наразі відомо, що проблеми виникли у користувачів із Дніпра та Львова. Також в Twitter користувачі й з інших міст України скаржаться на аналогічні проблеми. Тож, цілком ймовірно, що проблема не локальна, а більш масштабна.

Спроби користувачів додзвонитися на гарячу лінію провайдера виявилися марними, про це вони повідомляють в соцмережах.

@TwiyKyivstar: Домашній Інтерет не працює, додаток "Мій Київстар" - помилка запиту і "екран смерті", дзвінок на довідку - хронічно зайнято.

Що сі трапило? Знизили ставку інтерконнекту - то ви одразу закрилися? — Олег Головатенко (@holovatenko) May 21, 2020

Проснуться без интернета это уже типично, спасибо киевстар. — Алекс (@A1exTrask) May 21, 2020

лёг киевстар

отличное начало дня — человек-закат глаз (@dinakzl) May 21, 2020

@TwiyKyivstar, вашужнаташу, нормально дружили, а сейчас оборвался интернет и до службы поддержки не дозвониться. (Звонок сбрасывается или "напрямок перевантажаний"). У кого еще так? #киевстар #київстар — R.Beat (@rbeat_) May 21, 2020

Чому виникли проблеми

Жодних офіційних повідомлень щодо причин несправності Київстар не повідомляє. До слова, офіційний сайт Київстар перестав завантажуватися. Можливо, це також пов’язано із проблемою зникнення зв’язку.

Пізніше представники Київстар таки відповіли на тисячі повідомлень-скарг користувачів у Twitter.

На даний момент дійсно спостерігаються тимчасові складнощі і фахівці роблять все можливе для того, щоб якомога швидше їх усунути. Орієнтовний термін до 21.05.2020 18:00,

– йдеться в повідомленні.

На данный момент действительно наблюдаются временные сложности и специалисты делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее их устранить. Ориентировочный срок до 21.05.2020 18:00

Приносим извинения за неудобства. — Kyivstar (@TwiyKyivstar) May 21, 2020

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