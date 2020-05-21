Домашній інтернет від Київстар перестав працювати по всій Україні
Користувачі з Дніпра та Львова повідомляють про масові збої в роботі домашнього інтернету Київстар – він просто перестав працювати. Містяни масово намагаються додзвонитися на гарячу лінію провайдера, однак поки це не вдалося нікому зробити.
Що сталося
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У четвер, 21 травня, близько 9 ранку у всіх користувачів домашнього інтернету від Київстар почалися проблеми із зв’язком. Незабаром він просто зник.
Масштаби проблеми
Наразі відомо, що проблеми виникли у користувачів із Дніпра та Львова. Також в Twitter користувачі й з інших міст України скаржаться на аналогічні проблеми. Тож, цілком ймовірно, що проблема не локальна, а більш масштабна.
Спроби користувачів додзвонитися на гарячу лінію провайдера виявилися марними, про це вони повідомляють в соцмережах.
Чому виникли проблеми
Жодних офіційних повідомлень щодо причин несправності Київстар не повідомляє. До слова, офіційний сайт Київстар перестав завантажуватися. Можливо, це також пов’язано із проблемою зникнення зв’язку.
Пізніше представники Київстар таки відповіли на тисячі повідомлень-скарг користувачів у Twitter.
На даний момент дійсно спостерігаються тимчасові складнощі і фахівці роблять все можливе для того, щоб якомога швидше їх усунути. Орієнтовний термін до 21.05.2020 18:00,
– йдеться в повідомленні.
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