Дональд Трамп зняв санкції з Huawei

Під час саміту "Великої двадцятки" G20 президент США Дональд Трамп зробив доволі неочікувану заяву стосовно компанії Huawei. Трамп зняв деякі заборони співпраці між американськими компаніями та китайським вендором, а також натякнув на можливість скасування всіх торгових обмежень.

Як повідомляє GSMArena, глава Білого дому під час саміту G20 заявив, що американські компанії зможуть продовжити продавати свою продукцію Huawei. За його словами, це дійсно ніяк не шкодить національній безпеці.

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Американські компанії, що випускають продукцію, зможуть продавати її Huawei. Я дав їм свій дозвіл. Американські виробники були дуже засмучені заборонами на співпрацю з китайським вендором і ми знімаємо цю заборону. Якщо це не шкодить національній безпеці, ми дозволяємо їм співпрацювати,

– зауважив Дональд Трамп.

Стосунки з Huawei. Президент США зазначив, що подальші обговорення можливої торгової угоди з Huawei будуть проведені пізніше. Він не виключає і повне зняття всіх торгових обмежень з китайської компанії. Однак, це має бути підкріплено торговельною угодою між США і Huawei. Дональд Трамп зазначив, що він обговорить це питання з Міністерством торгівлі.

Що відомо про скандал з Huawei?7 травня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону використання обладнання Huawei на території країни. Компанію запідозрили в шпигунстві та зборі конфіденційної інформації за допомогою того ж таки обладнання.



З метою виконання указу уряду про розірвання співпраці з китайським вендором оголосили: Google, ARM, Intel, Qualcommта Microsoft.

"Торгова війна" з Китаєм. Також стало відомо, що Трамп і Цзіньпін домовилися відновити торговельні відносини між США і Китаєм. Перемир'я поки тимчасове і всі деталі будуть уточнюватися в ході подальших переговорів. Дональд Трамп також пообіцяв, що США не вводитимуть нові торгові мита на китайські товари.

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