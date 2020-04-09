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Дякуємо працівникам комунальних служб: новий дудл від Google

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Дудл від Google: дякуємо працівникам комунальних служб / tech.informator.ua

Корпорація Google вирішила подякувати усім причетним, хто допомагає у боротьбі із поширенням або лікуванням коронавірусу. Для цього розробили спеціальний тематичний дудл. 9 квітня компанія додала подяку працівникам комунальних служб.

9 квітня Google додав до дудла подяку комунальникам, за те що забезпечують функціонал міст у цей непростий час пандемії коронавірусу.

До теми Залишайся вдома: новий дудл від Google – усе про COVID-19 і коронавірусні поради

Що зображає дудл

На класичному значку Google бачимо комунальника, що працює, а поруч смітник. Google відправляє до комунальника сердечка, як символ подяки.

Новий дудл від Google / Скріншот

До речі, адміністрація Google планує випустити серію логотипів, щоб будуть свідчити про вдячність тим людям, які рятують заражених вірусом, протидіють поширенню вірусу.

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Теги: Дудл Новини Техно Google Техно Інтернет
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