Дякуємо працівникам комунальних служб: новий дудл від Google

Корпорація Google вирішила подякувати усім причетним, хто допомагає у боротьбі із поширенням або лікуванням коронавірусу. Для цього розробили спеціальний тематичний дудл. 9 квітня компанія додала подяку працівникам комунальних служб.

9 квітня Google додав до дудла подяку комунальникам, за те що забезпечують функціонал міст у цей непростий час пандемії коронавірусу.

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Що зображає дудл

На класичному значку Google бачимо комунальника, що працює, а поруч смітник. Google відправляє до комунальника сердечка, як символ подяки.

Новий дудл від Google / Скріншот

До речі, адміністрація Google планує випустити серію логотипів, щоб будуть свідчити про вдячність тим людям, які рятують заражених вірусом, протидіють поширенню вірусу.

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