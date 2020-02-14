День святого Валентина: Google зробив тематичний дудл

14 лютого у всьому світі відзначають День святого Валентина. Google створив свій традиційний святковий дудл. Це така собі валентинка від пошуковика.

Для дудла вибрали космічну тематику. На картинці можна побачити інопланетян, які відкривають подарунки до Дня всіх закоханих.

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"Неважливо де ти у Всесвіті, любов витає в повітрі. Незалежно від того, чи ваші кохані перебувають на відстані світових років від вас, чи, може, вони поруч, ми сподіваємося, що простір не завадить їм повідомити, що ви з ними щасливі", – пишуть автори дудла.

День святого Валентина – тематичний дудл

Що відомо про день святого Валентина

Історія походження Дня святого Валентина має багато легенд. Одна з них розповідає про священника Валентина. Його, як і багато інших християн, переслідували та катували. Священника Валентина схопили за те, що він вінчав за християнським звичаєм молодят. Після цього його було страчено.

Пізніше Папа Геласій визнав днем пам’яті святого Валентина 14 лютого. А в Середньовіччі з’явився звичай у день святого Валентина надсилати коханим записки з освідченням.

До речі, УПЦ пропонує українцям святкувати День святого Валентина 12 серпня. Адже саме у цей день, згідно із церковним календарем УПЦ, відзначають іменини Валентина.

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