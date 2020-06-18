Засновник популярного месенджера Telegram Павло Дуров пригрозив корпорації Facebook судовим позовом. Він стверджує, що соцмережа заробляє на рекламі шахрайських схем, а скарги ігнорує.

Своє обурення Дуров висловив на власній платформі Telegram. За його словами, Facebook використовує його ім'я для незаконної реклами.

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Дуров переконує, що Facebook заробляє на рекламі шахрайських схем вже понад рік.

"Ці шахрайські схеми схвалюють модератори Facebook, отримуючи офіційний статус рекламних оголошень, і тим самим вводячи людей в оману", – обурився Дуров.

Приклад шахрайської реклами / Скріншот

Як приклад, Дуров показав публікацію про 65-річну пенсіонерку, яка повірила в незаконну торгову платформу “від братів Дурових", в результаті шахраї оформили на її ім'я кредит в сумі близько 200 тисяч рублів (це 76 тисяч гривень).

Тож зараз CEO Telegram вимагає від Facebook вирішити це питання до кінця тижня, а також компенсувати збитки жертвам шахраїв. Якщо цього не трапиться, Дуров готовий звернутися до суду.