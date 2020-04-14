Дякуємо всім працівникам громадського транспорту – новий дудл від Google

Корпорація Google продовжує висловлювати подяки людям, що допомагають нам пережити пандемію коронавірусу. Подяку висловлюють через свій пошуковик – випускаючи тематичні дудли.

14 квітня Google показав свій новий дудл, який присвятив працівникам громадського транспорту.

До теми Дякуємо працівникам комунальних служб: новий дудл від Google

Попри жорсткі карантинні обмеження, транспорт продовжує працювати, а люди що його обслуговують, щодня ризикують своїм здоров'ям і навіть життям.

Дякуємо всім працівникам громадського транспорту – новий дудл / Скріншот

Про що дудл

На дудлі ми бачимо автобус на водія, який звісно ж одягнений у масці. Як і в інших таких подяках, емблема Google відправляє водію серце, як символ вдячності.

"Дякуємо всім працівникам громадського транспорту", – написано на картинці.

Як відомо, 6 квітня Google запустила серію дудлів. За їх допомогою корпорація намагається завдячувати людям, які протидіють поширенню вірусу.

"COVID-19 продовжує впливати на спільноту по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати одне одному зараз більше, ніж будь-коли. Ми запускаємо серію Doodle, щоб висловити пошану та подяку тим, хто зараз на передовій", – повідомили в компанії.

Дудли подяки людям, що борються з коронавірусом / Скріншот

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