Дякуємо всім працівникам закладів харчування, – новий дудл від Google

Новий дудл подяки від Google вже став доброю традицією. Щодня у пошуковику з'являється інсталяція, в якій корпорація дякує працівникам, що забезпечують наше функціонування у період пандемії коронавірусу. 16 квітня вирішили подякувати працівникам закладів харчування.

Це вже дев'ятий дудл із серії подяк людям, що допомагають боротись із поширенням коронавірусу та забезпечують нам нормальне життя, піддаючи ризику власне здоров'я.

До теми Дякуємо працівникам комунальних служб: новий дудл від Google

Дякуємо всім працівникам закладів харчування – новий дудл / Скріншот

Про що новий дудл

На новій анімованій картинці бачимо пекаря, який готує їжу та одразу пакує його у коробки. Google теж відправляє їм серце, як символ подяки за роботу у цей складний час.

Дякуємо всім працівникам закладів харчування, – написано на анімації.

Раніше Google створив дудли в образі працівників екстрених служб включав і пожежних, і поліцейських. Також була подяка працівникам комунальних служб, фермерам, робітникам громадського транспорту та кур’єрам.

Загалом, усі дудли вдячності мають виглядати таким чином.

Дудли подяки від Google / Скріншот

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