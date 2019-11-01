Експерти назвали AirPods Pro одноразовими: у чому причина

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Експерти назвали AirPods Pro одноразовими
Експерти назвали AirPods Pro одноразовими / Rozetked

Лабораторія iFixit, яка спеціалізується на розборі смартфонів та популярних аксесуарів, дослідила нещодавно анонсовані навушники AirPods Pro. Окрім ергономічного дизайну, якісної збірки та цікавих технологічних фішок експерти виявили у ґаджета одну неприємну особливість.

Особливості навушників. Ключовою характеристикою AirPods Pro стала наявність функції активного шумозаглушення. Однак на догоду компактності компанії довелося пожертвувати ремонтопридатністю новинки, повідомляє iFixit.

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Без пошкодження корпусу можна зняти тільки замінні силіконові амбушюри вартістю 4 долари за пару. Відкрити чашку навушників вдалося лише за допомогою скальпеля – вона надійно приклеєна на клей-герметик.

Ще одна особливість пристрою – акумулятор з напругою 3,7 вольта, виконаний у форм-факторі "таблетки", який припаяний до плати пристрою. Усередині навушників є компактна котушка індуктивності для бездротової зарядки.

 

 

Особливості кейса. Розбору піддався і зарядний кейс AirPods Pro. Для вилучення компонентів фахівцям iFixit довелося скористатися лещатами і прикласти грубу силу.

Висновки. У висновку експерти iFixit підкреслили, що навушники не підлягають ремонту. Компоненти AirPods Pro надійно приклеєні всередині корпусу. У разі поломки в сервісному центрі Apple користувачеві просто запропонують придбати новий навушник або зарядний кейс, а зламаний екземпляр утилізують.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Apple Ґаджети
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