Експерти назвали AirPods Pro одноразовими: у чому причина

Лабораторія iFixit, яка спеціалізується на розборі смартфонів та популярних аксесуарів, дослідила нещодавно анонсовані навушники AirPods Pro. Окрім ергономічного дизайну, якісної збірки та цікавих технологічних фішок експерти виявили у ґаджета одну неприємну особливість.

Особливості навушників. Ключовою характеристикою AirPods Pro стала наявність функції активного шумозаглушення. Однак на догоду компактності компанії довелося пожертвувати ремонтопридатністю новинки, повідомляє iFixit.

Читайте також: Тіму Кукові дофотошопили AirPods Pro: фото

Без пошкодження корпусу можна зняти тільки замінні силіконові амбушюри вартістю 4 долари за пару. Відкрити чашку навушників вдалося лише за допомогою скальпеля – вона надійно приклеєна на клей-герметик.

Ще одна особливість пристрою – акумулятор з напругою 3,7 вольта, виконаний у форм-факторі "таблетки", який припаяний до плати пристрою. Усередині навушників є компактна котушка індуктивності для бездротової зарядки.

Особливості кейса. Розбору піддався і зарядний кейс AirPods Pro. Для вилучення компонентів фахівцям iFixit довелося скористатися лещатами і прикласти грубу силу.

Висновки. У висновку експерти iFixit підкреслили, що навушники не підлягають ремонту. Компоненти AirPods Pro надійно приклеєні всередині корпусу. У разі поломки в сервісному центрі Apple користувачеві просто запропонують придбати новий навушник або зарядний кейс, а зламаний екземпляр утилізують.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно