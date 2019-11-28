Експерти назвали електрокар Tesla Cybertruck небезпечним: у чому справа

Незважаючи на великий попит на електрокар Tesla Cybertruck ще до початку продажів, він уже викликав низку нарікань з боку експертів автомобільного ринку. Спеціалісти переконані, що автомобіль небезпечний як для пішоходів, так і для самих водіїв.

Чому Tesla Cybertruck піддали критиці

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Глава Австралійської програми оцінки нових автомобілів (ANCAP) Джеймс Гудвін заявив, що дизайн Cybertruck не відповідає стандартам безпеки для пішоходів і власників двоколісного транспорту, передає CNET.



Tesla Cybertruck

На думку Гудвіна, "рубаний" бампер не виглядає безпечним для пішоходів у разі можливого зіткнення з автомобілем.

Піддався критиці з боку ANCAP і "броньований" кузов пікапа: на думку експертів, жорстка конструкція, яка нездатна поглинати удари за рахунок деформації корпусу, може виявитися небезпечною і для пасажирів електрокара в разі аварії.

Авторитетність думки експертів

Хоча організація формально зареєстрована як незалежна, вона активно взаємодіє з владою Австралії і її думка враховується при прийнятті рішень про те, чи можна випускати той чи інший транспортний засіб на дороги країни.



Tesla Cybertruck

Майбутні зміни Tesla Cybertruck

Варто відзначити, що Cybertruck навряд чи надійде в продаж в своєму нинішньому вигляді – зокрема, у прототипа відсутні двірники і дзеркала заднього виду. Головним викликом для Tesla стане проходження низки сертифікацій безпеки, зберігши футуристичне оформлення моделі.

Представники компанії заяву ANCAP ще не прокоментували. Початок виробництва Cybertruck заплановано на 2021 рік – не виключено, що на той час його конструкція піддасться низці змін.

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