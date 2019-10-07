Експерти переглянули рейтинг найкращих смартфонів: лідер багатьох здивує

Експерти з команди Consumer Reports регулярно оновлюють свій рейтинг найкращих смартфонів. Кілька років поспіль найкращими вважали флагманські смартфони від Samsung. Однак, зараз лідер змінився.

Як свідчить інформація на сайті Consumer Reports, їхні експерти високо оцінили характеристики новинок від Apple.

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Зокрема, фахівці вважають, що користувачі недооцінюють можливості iPhone 11 Pro Max і iPhone 11 Pro. Нагадаємо, ці новинки багато користувачів звинувачували у відсутності новаторських рішень, а дисплей із масивним вирізом так звану «моноброву», вважають дуже застарілим рішенням.

Які переваги бачать експерти? Фахівці відзначили суттєве збільшення часу автономної роботи смартфонів. Так, у тестуванні iPhone 11 Pro Max протримався понад 40 годин роботи. Це найкращий показник з усіх смартфонів, перевірених Consumer Reports.

Також фахівці відзначили роботу камери нових iPhone, а також скляний корпус, дисплей та високу продуктивність чіпа.

Скільки треба працювати, щоб заробити на iPhone

Недоліки. Побачили фахівці і недоліки у iPhone 11 Pro Max і iPhone 11 Pro. Зокрема. Це висока вартість. Вони вважають, що такі ціни не виправдовують навіть всі перераховані плюси.

Як відомо, на американському ринку вартість iPhone 11 Pro Max стартує від 1099 доларів. iPhone 11 Pro оцінений у 999 доларів.

В Україні старша версія коштує 37 999 гривень. За iPhone 11 Pro потрібно заплатити 34 999 гривень. Новинка надійде у продаж на українському ринку 11 жовтня.

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