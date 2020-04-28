Експерти розібрали iPhone SE 2020: начинка приємно здивувала

Експерти з iFixit розібрали нещодавно представлений iPhone SE 2020 та вивчили його анатомію. Поповнення новинки від Apple показує, що смартфон має доволі хорошу ремонтопридатність.

Як кажуть фахівці iFixit, у смартфоні використали модем Intel 9960 P10PSV. Флеш-пам'ять тут – виробництва Toshiba. А за бездротову передачу даних відповідає модуль USI 339S00648 WiFi/Bluetooth.

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Що виявили експерти

Умільці з iFixit кажуть, що позитивом є модульність багатьох компонентів, тобто їх легко замінити. Крім того, нескладно буде замінити дисплей і батарею.

Загалом, ремонтопридатність iPhone SE 2020 експерти оцінили у шість балів за власною десятибальною шкалою iFixit.

iPhone SE 2020 не складно ремонтувати / ifixit.com

Чим цікавий iPhone SE 2020

Як заявив виробник, новий iPhone SE – це поєднання компактності та класичного дизайну із потужним "залізом". Новинка отримала 4.7-дюймовий IPS-дисплей. Вгорі та внизу зберегли класичні товсті рамки та кнопку “Додому”, де розмістити сканер відбитків пальців. Заразом, дизайн дуже нагадує iPhone 8.

При цьому новинка працює на базі нового фірмового процесора A13. Основна камера має роздільну здатність 12 Мп. Вона підтримує функції автофокусування, 5-кратний цифровий зум та запис відео в режимі 4K. Роздільна здатність фронтальної камери – 7 Мп, вона підтримує функцію розмиття фону (ефект боке).

Ціна на американському ринку – 400 доларів. В Україні цей смартфон можна замовити за 15 – 19 тисяч гривень, залежно від магазину.