Експерти визначили найдорожчий бренд світу у 2020 році

Корпорація Amazon, яка два роки поспіль мала звання найціннішого бренду у світі, продовжує утримувати першу позицію і в 2020 році. Зокрема, компанія подолала позначку вартості в 200 мільярдів доларів.

"Третій рік поспіль Amazon втримав свою позицію як найцінніший бренд у світі. Більше того, корпорація «зламала» до того недосяжну позначку вартості бренду у розмірі 200 мільярдів доларів", – про це сказано у доповіді Global Finance за 2020 рік.

Цікаво: Телефон Безоса зламали: підозра впала на принца Саудівської Аравії

Такими чином вартість бренду зросла на 17,5 відсотка, досягнувши 220,79 мільярда доларів у 2020 році. При цьому рік тому, показник вартості становив 187,9 мільярда доларів.

До речі, 22 січня стало відомо, що власник корпорації Amazon Джефф Безос знову очолив рейтинг найбагатших людей світу.

При цьому вартість Amazon є на 60 мільярдів доларів більшою, ніж іншого технологічного гіганта Google. А порівняно з Apple, Amazon виявилась дорожчою на 80 мільярдів доларів.

Рейтинг найдорожчих брендів світу:

Amazon – 220,79 мільярда доларів

Google – 159,7 мільярда доларів

Apple – 140,5 мільярда доларів

Microsoft – 117 мільярда доларів

Samsung – 94,49 мільярда доларів

Окрім того, у десятку найцінніших брендів світу потрапили компанії

ICBC Bank

Facebook

Walmart

Ping An

Huawei

Що відомо про Amazon? Це один із перших інтернет-сервісів, який займається продажем реальних товарів масового попиту. Це найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через інтернет.



Окрім продажу товарів, Amazon має інші напрямки роботи, наприклад сервіси Prime Video, Amazon Music і Audible. Також до складу корпорації входить видавничий відділ, Amazon Publishing, студія кіно і телебачення, Amazon Studios і дочірня компанія в хмарі Amazon Web Services. Також корпорація виробляє побутову електроніку, включаючи Kindle e-readers, Fire tabs, Fire TV і Echo-пристрої тощо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно