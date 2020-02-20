Електромобілі незабаром отримають причепи-павербанки

Французький стартап EP Tender працює над розробкою причепа-акумулятора, який дозволить заряджати електромобіль на ходу. Розрахункова потужність такого "павербанка" для автомобіля – 60 кіловат на годину.

Глава стартапу Жан-Батист Сегара наголошує, що метою стартапу є допомога водіям, які подорожують далеко від дому, повідомляє Electrek.

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Таким чином стартап EP Tender намагається вирішити проблему відсутності зарядних станцій. Принаймні зараз – поки їх кількість на дорогах справді невелика. Крім того, такий ґаджет дозволить подорожувати власникам електромобілів туди, де цих станцій немає.

Інженери EP Tender на прикладі популярного електрокару Renault Zoe з запасом ходу 320 кілометрів зазначають, що автономність автівки разом з додатковим причепом-акумулятором зростає вдвічі.



Renault Zoe з додатковим акумулятором від EP Tender

Ціна

Купити такий додатковий акумулятор можна буде за 11 тисяч доларів. Крім цього творці "павербанку" планують здавати їх в оренду на маршрутах, які не обладнані зарядними станціями.

Представники компанії заявили, що модернізувати чинні моделі електромобілів для роботи з причіпами можна за 650 доларів. Стартап вже веде переговори з Renault, Citroen і Peugeot.

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