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В Україні з'явиться електронний військовий квиток: для чого та коли

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Які дані міститиме електронний військовий квиток / зображення Міністерства оборони України

Появу електронного військового квитка в Україні анонсували у грудні 2019 року. Тепер з'явилася інформація про його функціонал та наповнення.

Квиток буде однаковий для усіх: як для генерала, так і для солдата. Про це розповів заступник Міністра оборони України Олексій Марценюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

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На електронному носії будуть контактні дані, фото військового, група крові та інформація про службу у війську.

Коли введуть електронний квиток

Коли презентують цей квиток – наразі невідомо. Спершу він має пройти тестування: його введуть у певному районі для одного з видів військ. Щодо термінів – міністр оборони Загороднюк пообіцяв, що це станеться ще у 2020 році.

Згодом, через 5 років, коли повноцінно запрацює депозитно-монетарна система, на квитку будуть також дані про відпустки, відрядження і квартирну справу.

Для чого введуть електронний квиток

Щойно військовослужбовець підписує контракт і на нього оформляють електронний військовий квиток, він потрапляє в базу. Через певний період йому почне нараховуватися відповідний депозит, який він потім зможе використати. Це конкретні гроші, які потім можна буде витратити на купівлю житла або ж заставу для іпотеки.

Що таке військовий квиток?
Це документ, який видається військовим комісаріатом громадянам при призові на дійсну військову службу або при зарахуванні в запас. Військовий квиток є безстроковим документом що засвідчує особу солдата, матроса, сержанта, старшини.

Військові квитки видають районні (міські) військові комісаріати під час призову на військову службу, зарахування до військового навчального закладу, звільнення у запас або зняття з військового обліку за станом здоров'я.

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Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Держава у смартфоні Збройні сили України Андрій Загороднюк Міністерство оборони України Дія Техно Інтернет
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