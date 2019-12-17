Електровелосипед стане головним транспортом 2020-х

Аналітики Deloitte стверджують, що в найближчі роки електровелосипеди продаватимуться мільйонами і не тільки в Європі, але і в США. Суттєві покращення та розвиток акумуляторів, моторів, а також зниження цін незабаром зроблять революцію.

Наступне десятиліття стане тріумфом електротранспорту, але найбільш помітними на дорогах будуть зовсім не електромобілі, хоча про них говорять найчастіше. Експерти Deloitte в дуже оптимістичному прогнозі стверджують, що транспорт майбутнього – це електровелосипед.

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Захоплення ринку

З 2006 по 2013 роки електробайки займали всього 1% ринку велосипедів. У 2013 році в США і Європі було продано всього близько 2 мільйонів електробайків. Однак зміни в свідомості і технології поступово формують передумови шаленого зростання ринку. За оцінкою Deloitte, з 2020 по 2023 роки буде продано 130 мільйонів електровелосипедів.

А вже до кінця наступного року електровелосипедів на дорогах буде більше, ніж будь-якого іншого виду електротранспорту.

До кінця 2023 електровелосипеди повинні продаватися по 40 мільйонів штук на рік, а електрокари до кінця 2025 лише перейдуть позначку в 12 мільйонів. А зараз дорогами їздить всього 5,1 мільйона одиниць електротранспорту.

За даними NPD Group, за підсумками 2017 роки ринок електробайків у США виріс на 91%, в 2018 – ще на 72%, і його обсяг досяг 143,4 мільйона.



Електровелосипеди захоплять ринок електротранспорту

Найближчим часом щороку кількість тих, хто їздить на роботу на електровелосипеді, буде збільшуватися на 1%. Цифра здається скромною, але більша частина цих поїздок замінює автомобілі. А це означає, що повітря в містах буде ставати чистішим, а затори, можна сподіватися, будуть меншими.

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Експерт Deloitte Джефф Лоукс наголошує, що зростання не буде рівномірним. Головним чином, велосипеди будуть купувати жителі великих міст. За його словами, тенденція з переміщення з передмість в центр уже виявлена ​​в багатьох містах США, так що додатково велосипедисти знімають навантаження з приміського транспорту – автобусів, електричок і певною мірою метро.

Метт Пауелл з NPD вважає, що електробайки, хоча і будуть сегментом на ринку, який розвивається найактивніше, однак не перевершить автомобілі за популярністю.

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