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Embraer показала концепт модульного транспорту, який може і літати, і їздити: фото та відео

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Модульна система Pulse від Embraer
Модульна система Pulse від Embraer / Скріншот

Бразильська авіабудівна компанія Embraer показала, як може виглядати багатоцільовий транспорт майбутнього. Це універсальна кабіна з пасажирами або вантажем, яка може легко замінити шасі наземного безпілотника на літаючий модуль.

Концепція полягає в тому, що літальний апарат доставляє пасажирів від одного аеропорту до іншого, а звідти вони вже добираються наземним транспортом – оскільки будувати злітно-посадкові майданчики на кожному розі непрактично, пише New Atlas.

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Що пропонує Embraer

Бразильська компанія Embraer пропонує систему Pulse – розкішну кабіну для пасажирів з різними "насадками" – корпусом і крилами літального апарату або шасі наземного безпілотного автомобіля. Зрозуміло, все це працює на електриці.


Шасі та літальний апарат Pulse / Рендер Embraer

Пасажиру потрібно лише вибрати в додатку пункт призначення і дочекатися, поки його забере робомобіль, який відвезе його в аеропорт. Там кабіну, яка скинула шасі, візьме на борт літальний апарат, який долетить з пасажиром до потрібної точки.


Літальний апарат Pulse в небі / Рендер Embraer

Відео демонструє концепцію Embraer:

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Коли з'являться робочі версії

Точно не скоро. Все представлене вище – лише концепція, перед реалізацією якої належить вирішити масу проблем. Для початку, запустити хоча б одну мережу безпілотних аеротаксі, на зразок тих, що розробляє китайська EHang або німецька Lilium. Проте, пофантазувати на цю тему, безсумнівно, приємно.

Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно авіація Ґаджети Електромобілі
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