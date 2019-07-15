FaceApp: як завантажити додаток, який старить обличчя

Додаток FaceApp запустив функцію, яка старить обличчя у режимі онлайн. Тепер для того, аби оцінити себе в старості, не варто чекати 60 років.

FaceApp – додаток на основі нейромереж, який може допомогти вам пізнати себе у новому образі. FaceApp може змінити вашу стать, колір очей чи волосся за лічені секунди у віртуальному просторі. Тепер додаток FaceApp запустив функцію, яка старить людей на фото.

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Як працює FaceApp

FaceApp користуватися дуже легко. Варто лише завантажити додаток на смартфон, сфотографуватися та обрати режим, який потрібно виконати з фотографією – змінити зачіску, колір шкіри, вік чи стать.

Як скачати FaceApp

FaceApp можна безкоштовно завантажити на Android у Google Маркеті чи Google Play, а на пристроях, що підтримують iOS додаток можна завантажити з App Store.

Українські зірки та політики у старості через призму FaceApp



Володимир Зеленський у FaceApp



Олег Ляшко у FaceApp



Олег Винник у FaceApp



Юлія Тимошенко у FaceApp Юлія Тимошенко у FaceApp

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