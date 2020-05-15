Facebook купив сервіс анімацій Giphy: чого чекати користувачам та скільки коштувала угода

Компанія Facebook придбала сервіс анімованих зображень Giphy. Угода обійшлася соцмережі у 400 мільйонів доларів. Facebook має намір інтегрувати велику бібліотеку Giphy з Instagram та іншими додатками компанії.

Як повідомляє The Verge, фейсбук вже кілька років використовує API Giphy для пошуку анімацій в додатках інстаграма, месенджера та в основному додатку Facebook.

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Понад половина трафіку в Giphy припадає саме на соцмережу та інші сервіси Facebook.

Чого чекати користувачам

Відомо, що бренд Giphy обіцяють залишити, а для користувачів сервісу наразі нічого не зміниться. Розробники та партнери Giphy збережуть доступ до його API.

Багато користувачів добре знають і люблять GIPHY. Насправді, більша половини трафіку майданчика приходить з сімейства додатків Facebook, в тому числі з Instagram. Об'єднавши ці дві платформи, ми допоможемо людям спростити пошук анімованих зображень і стікерів для Stories і Direct,

– зазначили в GIPHY.

Що таке Giphy?Це один з найбільших сайтів з анімаційними зображеннями. Він дозволяє створювати, ділитися та комбінувати зображення у форматі GIF. API Giphy використовують для пошуку анімацій не лише Facebook, Instagram та WhatsApp, а й інші додатки та сервіси.



Платформа анімованих зображень GIPHY була створена в 2013 році в Нью-Йорку. З тих пір компанія залучила близько 150 мільйонів доларів у вигляді венчурних інвестицій, а нещодавно її оцінили в 600 мільйонів доларів.

Зміни для компанії

Надалі Giphy буде існувати як частина команди Instagram, що має полегшити відправку анімацій та стікерів в "Історії" й особисті повідомлення.

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