Facebook Shops: торгівельний майданчик з’явиться безпосередньо в соцмережі

Сервіс Shops – новий інструмент електронної комерції від корпорації Facebook. Завдяки новому сервісу бізнес зможе відкривати безкоштовні віртуальні вітрини безпосередньо у соцмережах Facebook та Instagram.

Як заявив CEO корпорації Facebook Марк Цукерберг, розширення електронної торгівлі має сприяти відновленню економіки, яка постраждала через коронавірус.

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Детальніше про Facebook Shops

Як розповів Цукерберг, якщо підприємець не може відкрити або підтримувати роботу фізичного магазину чи ресторану, він зможе налагодити роботу онлайн: приймати і оформляти замовлення можна буде безпосередньо у соцмережах.

Магазини Shops можна знайти на бізнес-сторінках Facebook і відповідних профілях Instagram. Також незабаром вони з’являться і Stories. Магазини можна буде поставити на рекламу.

Facebook Shops спочатку запустять у США / theverge.com

Підприємець сам обиратиме – покупці будуть оформлювати замовлення у соцмережах, або ж клієнтів переадресовувати на сайт для завершення транзакції.

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Також у планах Facebook створити можливість для користувачів переглядати каталоги магазинів і та купувати просто у вікні чату.

Ціна та дата запуску

Створювати магазини у Shops можна безкоштовно. Та у корпорації сподіваються, що підприємці будуть рекламувати свої магазини, таким чином компанія планує монетизувати новий сервіс.

Магазини Shops спочатку з’являться у США, і будуть доступні лише у Facebook. Вже влітку послугу мають запустити і в Instagram. Дату міжнародного запуску поки не називають.

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