Facebook дозволив видаляти надіслані повідомлення у Messenger

Соцмережа Facebook дозволила своїм користувачам видаляти надіслані повідомлення. Однак щоб встигнути це зробити у вас є лише 10 хвилин після відправлення повідомлення. Нова функція вже доступна у месенджері.

Про це повідомило видання The Verge.

Щоб видалити повідомлення, потрібно двічі торкнутися на нього і вибрати з контекстного меню одну з опцій: видалити для всіх учасників бесіди (Remove for Everyone) або приховати тільки від себе самого (Remove for You). У разі вибору першого варіанту на місці повідомлення з'явиться напис, що воно було видалено користувачем.

Facebook пообіцяла додати можливість видалення вже відправлених повідомлень у квітні 2018 року. Зроблено це було після того, як ЗМІ помітили, що компанія видаляє листування з користувачами її засновника Марка Цукерберга. Адміністрація Facebook пояснила вчинок вимогами корпоративної безпеки: такі заходи були прийняті після злому внутрішньої мережі кіностудії Sony Pictures у 2014 році.



Як видалити відправлене повідомлення

Нова функція доступна в Facebook Messenger починаючи від сьогодні. Видаляти повідомлення можна в останніх версіях месенджера для iOS і Android.

