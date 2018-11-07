У Facebook можна буде видаляти повідомлення після відправлення

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У Facebook Messenger можна буде видаляти повідолення
У Facebook Messenger можна буде видаляти повідолення / Фото з відкритих джерел

У Facebook Messenger незабаром з’явиться нова корисна функція – користувачі зможуть видаляти надіслані повідомлення. Щоправда, така опція буде доступною протягом перших 10 хвилин після відправлення.

Про це пише видання The Verge.

У примітках до випуску версії 191.0 iOS Messenger, вказано, що функція з'явиться "скоро".

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Наразі у Messenger є функція "видалити", однак вона видаляє повідомлення, мультимедіа та листування лише у одного користувача, при цьому у другого учасника чату дані зберігаються.

До слова, у месенджері WhatsApp помилкове повідомлення можна видалити протягом години.

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Теги: Техно Facebook Інтернет
Джерело: Техно
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