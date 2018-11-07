У Facebook можна буде видаляти повідомлення після відправлення

У Facebook Messenger незабаром з’явиться нова корисна функція – користувачі зможуть видаляти надіслані повідомлення. Щоправда, така опція буде доступною протягом перших 10 хвилин після відправлення.

Про це пише видання The Verge.

У примітках до випуску версії 191.0 iOS Messenger, вказано, що функція з'явиться "скоро".

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Наразі у Messenger є функція "видалити", однак вона видаляє повідомлення, мультимедіа та листування лише у одного користувача, при цьому у другого учасника чату дані зберігаються.

До слова, у месенджері WhatsApp помилкове повідомлення можна видалити протягом години.

INTERESTING... Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute window to remove a message in a chat pic.twitter.com/ew1z2WPXbc — Matt Navarra (@MattNavarra) 7 листопада 2018 р.

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