Facebook Pay: нова фірмова платіжна система від Facebook

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Запустили Facebook Pay
Запустили Facebook Pay / unsplash.com

Корпорація Facebook запустила власну платіжну систему під назвою Facebook Pay. Це буде система онлайн-платежів для Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp.

Як повідомили у корпорації Facebook, користувачі вже користуються сервісами для оплати, тож у компанії вирішили спростити ці процеси.

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"Люди вже роблять платежі через наші програми, щоб робити покупки, здійснювати пожертвування і відправляти гроші один одному. Facebook Pay спростить ці транзакції, продовжуючи забезпечувати захист платежів", – пишуть у корпорації.

Платіжну систему запускають вже на цьому тижні. Спочатку вона буде доступною Facebook та Messenger і лише для жителів США.

Та з часом корпорація планує впровадити платіжну систему і в інших країнах. Facebook Pay підтримує карти більшості платіжних систем і платежі через PayPal.

До речі, в корпорації наголосили, що платіжна система не пов'язана з криптовалютою Libra, над створенням якої теж працюють у Facebook.

Що таке Libra? Це криптовалюта, яку Facebook анонсував у червні цього року. Офіційно її мають запустити у 2020 році. Корпорація вже уклала партнерську угоду з 28 великими компаніями, так чи інакше пов'язаними з електронними платежами, зокрема з MasterCard та Uber.

Щоправда, експерти вже критикують цю криптовалюту, бо сумніваються у її надійності, згадуючи про витік даних користувачів Facebook.

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Теги: Техно Інтернет Facebook Новини Техно
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