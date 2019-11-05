Facebook показав новий логотип компанії: як він виглядає

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Facebook оновив корпоративний логотип
Facebook оновив корпоративний логотип / slice42.com

Корпорація Facebook оновила дизайн нового корпоративного логотипу компанії. Він містить інформацію про усі соцмережі, що входять до складу корпорації.

Цей логотип показав засновник Facebook Марк Цукерберг.

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Для чого? Логотип спеціально розробили, щоб відрізняти корпорацію від однойменної соціальної мережі.

"Коли я запускав Facebook 15 років тому, я й гадки не мав, що він також буде включати Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace і інші продукти. Багато хто не знає, що ми створюємо ці продукти. Але ми вважаємо, що людям важливо знати, хто стоїть за продуктами, якими вони користуються", – пояснив Цукерберг.

Де можна побачити? Цей оновлений логотип компанія буде використовувати у своїх продуктах і маркетингових матеріалах. При цьому логотип соціально мережі Facebook залишиться без змін.

Як відомо, до складу корпорації входять кілька соцмереж. Зокрема, з 2012 року часиною Facebook став Instagram. А в 2014 році корпорація придбала месенджер WhatsApp 9який заснував вихідець з України Ян Кум). Крім того, корпорація володіє власним месенджером Messenger та інструментом Workplace, призначений для створення профілів в окремих компаніях.

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Теги: Техно Instagram Інтернет Facebook Новини Техно
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