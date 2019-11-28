Facebook повідомив про витік даних сотень користувачів Android

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Facebook повідомив про витік даних користувачів / unsplash.com

Соціальні мережі Facebook і Twitter повідомили про новий витік даних користувачів. У відкритий доступ потрапили сотні приватних користувачів Android.

Причиною витоку стало використання облікових записів з цих соцмереж для входу в програму Google Play, передає CNBS.

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Деталі

Як сказано у звіті дослідників безпеки, який передали компаніям, додаток для розробки програмного забезпечення під назвою One Audience надає стороннім розробникам доступ до особистих даних користувачів.

Це адреси електронної пошти, імена та останні твіти. У Facebook кажуть, що видалили зі своєї платформи програми One Audience і Mobiburn та закликали користувачів уважніше ставитися до додатків, в яких вони авторизуються за допомогою соціальних мереж.

via GIPHY

При цьому у Twitter кажуть, що попередили про уразливості Google та Apple, аби вони прибрали ці програми із магазинів додатків.

Поки немає даних, що витік міг зачепити користувачів iOS.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Facebook Twitter
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