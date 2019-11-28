Facebook повідомив про витік даних сотень користувачів Android

Соціальні мережі Facebook і Twitter повідомили про новий витік даних користувачів. У відкритий доступ потрапили сотні приватних користувачів Android.

Причиною витоку стало використання облікових записів з цих соцмереж для входу в програму Google Play, передає CNBS.

Важливо: Збій в Instagram та Facebook: проблеми з соцмережами виникли і в Україні

Деталі

Як сказано у звіті дослідників безпеки, який передали компаніям, додаток для розробки програмного забезпечення під назвою One Audience надає стороннім розробникам доступ до особистих даних користувачів.

Це адреси електронної пошти, імена та останні твіти. У Facebook кажуть, що видалили зі своєї платформи програми One Audience і Mobiburn та закликали користувачів уважніше ставитися до додатків, в яких вони авторизуються за допомогою соціальних мереж.

При цьому у Twitter кажуть, що попередили про уразливості Google та Apple, аби вони прибрали ці програми із магазинів додатків.

Поки немає даних, що витік міг зачепити користувачів iOS.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно