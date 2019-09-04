Facebook теж хоче відмовитись від лайків

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Facebook теж хоче відмовитись від лайків
Facebook теж хоче відмовитись від лайків / fortune.com

Соціальна мережа Facebook теж думає над тим, щоб приховати кількість лайків. Наразі відбувається тестування нового підходу до оцінки публікацій – при цьому кількість лайків допису бачить лише його автор.

Про це повідомила спеціалістка зі зворотної інженерії Джейн Вонг, передає TechCrunch.

При цьому решті користувачів буде відображатись лише перелік з кількох друзів, яким сподобався цей пост.

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Для чого зміни? Це нововведення має захистити користувачів від заздрощів та переживання через свою популярність. Адже не бачачи кількість лайків інших користувачів людина не буде порівнювати себе з іншими популярними блогерами. Принаймні так думають в компанії.

via GIPHY

Instagram теж без лайків. Зі схожою ініціативою раніше вже виступили в дочірній компанії Facebook – Instagram. В цій соціальній мережі теж тестують функцію прихованих лайків. Нововведення дасть змогу приховати вподобання від всіх, окрім автора публікації.

Наразі соцмережа почала приховувати кількість лайків для користувачів з семи країн: Канади, Ірландії, Італії, Японії, Бразилії, Австралії та Нової Зеландії.

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Теги: Техно Інтернет Facebook Новини Техно Instagram
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