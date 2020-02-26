Facebook заборонятиме рекламу препаратів від коронавірусу

Соціальна мережа Facebook вирішила боротись із фейками щодо лікування коронавірусу, зокрема, щодо його лікування. Соцмережа вирішила посилити правила щодо реклами, пов’язаної зі спалахом коронавірусу.

Як передає businessinsider.com, у Facebook відтепер будуть заборонені оголошення, в яких обіцяють вилікувати вірус COVID-19.

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У корпорації також наголосили, що будуть знищувати неправдиві повідомлення про коронавірус, якщо вони піддаватимуть людей ризику.

Мета

На такий крок соцмережа пішла, щоб скоротити кількість дезінформації з приводу спалаху вірусу. Компанія хоче боротися з панікою та дезінформацією про COVID-19.

"Нещодавно ми впровадили політику, яка забороняє рекламу, яка відноситься до коронавірусу, і створює відчуття терміновості, наприклад, має на увазі обмежену поставку або гарантує лікування або профілактику. У нас також є політика для Marketplace, яка забороняє подібну поведінку", – розповіли у компанії.

Раніше у Facebook повідомляли, що перевіряють сумнівні заяви про спалах вірусу і якщо ця інформація не проходить перевірку, то її видаляють зі стрічки новин.

Що відомо про спалах коронавірусу? Станом на 26 лютого у світі зафіксовано понад 81 тисячу заражених вірусом. Вже загинуло 3 тисячі людей. При цьому понад 30 тисяч заражених коронавірусом успішно вилікувались.



Що стосується лікування, то досі ефективних препаратів від вірусу немає. Тож наразі лікування направлене лише на полегшення симптомів. Важливо, в Україні поки не зафіксували жодного випадку зараження цим вірусом.

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