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Facebook заборонятиме рекламу препаратів від коронавірусу

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Ліків від коронавірусу поки немає / focus.ua

Соціальна мережа Facebook вирішила боротись із фейками щодо лікування коронавірусу, зокрема, щодо його лікування. Соцмережа вирішила посилити правила щодо реклами, пов’язаної зі спалахом коронавірусу.

Як передає businessinsider.com, у Facebook відтепер будуть заборонені оголошення, в яких обіцяють вилікувати вірус COVID-19.

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У корпорації також наголосили, що будуть знищувати неправдиві повідомлення про коронавірус, якщо вони піддаватимуть людей ризику.

Мета

На такий крок соцмережа пішла, щоб скоротити кількість дезінформації з приводу спалаху вірусу. Компанія хоче боротися з панікою та дезінформацією про COVID-19.

"Нещодавно ми впровадили політику, яка забороняє рекламу, яка відноситься до коронавірусу, і створює відчуття терміновості, наприклад, має на увазі обмежену поставку або гарантує лікування або профілактику. У нас також є політика для Marketplace, яка забороняє подібну поведінку", – розповіли у компанії.

Раніше у Facebook повідомляли, що перевіряють сумнівні заяви про спалах вірусу і якщо ця інформація не проходить перевірку, то її видаляють зі стрічки новин.

Що відомо про спалах коронавірусу? Станом на 26 лютого у світі зафіксовано понад 81 тисячу заражених вірусом. Вже загинуло 3 тисячі людей. При цьому понад 30 тисяч заражених коронавірусом успішно вилікувались.

Що стосується лікування, то досі ефективних препаратів від вірусу немає. Тож наразі лікування направлене лише на полегшення симптомів. Важливо, в Україні поки не зафіксували жодного випадку зараження цим вірусом.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Техно Техно Інтернет
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