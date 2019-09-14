Facebook змінює дизайн вперше за 15 років

Соціальні мережі часто отримують нові функції для залучення аудиторії. Розробники Facebook вирішили провести масштабний редизайн інтерфейсу соцмережі вперше за 15 років.

Зміни дизайну. Ключовими візуальними змінами стрічки новин стали: мінімалістичний дизайн, збільшений шрифт і спрощена тимчасова шкала при прокручуванні, повідомляє Digital Information World.

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У верхній частині сторінки зникла традиційна синя смуга для логотипу соціальної мережі, а сам він змінив квадратне обрамлення на кругле.

Інші суттєві зміни. За даними джерел мережі, Facebook тепер запам'ятовує положення стрічки і "відмотує" її на останній переглянутий фрагмент, коли користувач повертається до неї.

Як зазначає блогер Метт Наварра на своїй сторінці в Twitter, десктопний інтерфейс Facebook зараз нагадує власну мобільну версію.

Коли запрацює? Новий дизайн поки доступний не всім користувачам – перехід здійснюється поступово. Надалі очікується коригування інтерфейсу WhatsApp і кастомізація оформлення історій в Instagram – ці зміни компанія анонсувала ще на початку поточного року.

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