Facebook змінює дизайн вперше за 15 років

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Facebook змінює дизайн вперше за 15 років
Facebook змінює дизайн вперше за 15 років / unsplash

Соціальні мережі часто отримують нові функції для залучення аудиторії. Розробники Facebook вирішили провести масштабний редизайн інтерфейсу соцмережі вперше за 15 років.

Зміни дизайну. Ключовими візуальними змінами стрічки новин стали: мінімалістичний дизайн, збільшений шрифт і спрощена тимчасова шкала при прокручуванні, повідомляє Digital Information World.

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У верхній частині сторінки зникла традиційна синя смуга для логотипу соціальної мережі, а сам він змінив квадратне обрамлення на кругле.

Інші суттєві зміни. За даними джерел мережі, Facebook тепер запам'ятовує положення стрічки і "відмотує" її на останній переглянутий фрагмент, коли користувач повертається до неї.

Як зазначає блогер Метт Наварра на своїй сторінці в Twitter, десктопний інтерфейс Facebook зараз нагадує власну мобільну версію.

Коли запрацює? Новий дизайн поки доступний не всім користувачам – перехід здійснюється поступово. Надалі очікується коригування інтерфейсу WhatsApp і кастомізація оформлення історій в Instagram – ці зміни компанія анонсувала ще на початку поточного року.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Facebook Соцмережі
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