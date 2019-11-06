FacePay24 у Києві: в супермаркетах можна розрахуватись за допомогою обличчя
Нова функція щодо оплати за допомогою обличчя стала доступної і для киян. Розрахуватись за допомогою FacePay24 можна у мережі супермаркетів "Велика Кишеня".
Як передає видання ain.ua, супермаркети "Велика Кишеня", спільно з Visa і "Приватбанк" запустили технологію оплати особою на касах самообслуговування.
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У Visa кажуть, що 30% молодих українців вже готові оплачувати за допомогою ідентифікації по обличчю.
Цю послугу "Приватбанк" запустив ще у вересні. Спочатку нова технологія була доступною у чотирьох магазинах мережі Hop Hey і в одному магазині "АТБ" в Дніпрі.
Як скористатись FacePay24?
- Спочатку потрібно вантажити новий додаток Privat24;
- В налаштуваннях профілю увімкнути функцію FacePay24;
- Зробити три селфі;
- Вибрати карту Visa;
- Зберегти налаштування.
- Відскакувати товар;
- У стандартному вікні оплати вибрати пункт FacePay24;
- Подивитися в камеру, розташовану над монітором;
- Отримати чек.
Як працює FacePay24: відео
Що таке FacePay24? Це метод оплати, розроблений на основі системи автоматичного розпізнавання обличчя Amazon Rekognition. У "Приватбанку" запевняють, що технологія передачі біометричних даних є безпечною, тож не варто хвилюватись за крадіжку даних або їхній витік.
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