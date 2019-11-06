FacePay24 у Києві: в супермаркетах можна розрахуватись за допомогою обличчя

Нова функція щодо оплати за допомогою обличчя стала доступної і для киян. Розрахуватись за допомогою FacePay24 можна у мережі супермаркетів "Велика Кишеня".

Як передає видання ain.ua, супермаркети "Велика Кишеня", спільно з Visa і "Приватбанк" запустили технологію оплати особою на касах самообслуговування.

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У Visa кажуть, що 30% молодих українців вже готові оплачувати за допомогою ідентифікації по обличчю.

Цю послугу "Приватбанк" запустив ще у вересні. Спочатку нова технологія була доступною у чотирьох магазинах мережі Hop Hey і в одному магазині "АТБ" в Дніпрі.

Як скористатись FacePay24?

Спочатку потрібно вантажити новий додаток Privat24;

В налаштуваннях профілю увімкнути функцію FacePay24;

Зробити три селфі;

Вибрати карту Visa;

Зберегти налаштування.

Відскакувати товар;

У стандартному вікні оплати вибрати пункт FacePay24;

Подивитися в камеру, розташовану над монітором;

Отримати чек.

Як працює FacePay24: відео

Що таке FacePay24? Це метод оплати, розроблений на основі системи автоматичного розпізнавання обличчя Amazon Rekognition. У "Приватбанку" запевняють, що технологія передачі біометричних даних є безпечною, тож не варто хвилюватись за крадіжку даних або їхній витік.

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