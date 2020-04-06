Федоров анонсував важливе оновлення в додатку Дія

Через поширення коронавірусу в Україні Міністерство цифрової трансформації працює над оновленням додатку Дія. Нові функції повідомлятимуть людей про ймовірний контакт з хворими та надсилатиме сповіщення з важливими новинами.

Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, оновлення вже готове до запуску.

До слова В Україні запускають додаток, щоб стежити за дотриманням карантину

"Можна буде отримати сповіщення з інформацією про коронавірус, адже додатковм користується понад 2 мільйони людей, і ми вважаємо за потрібне повідомляти про гарячі новини", – пояснив він.

Окрім цього, за допомогою сканування QR-кодів міністерство буде проводити моніторинг можливого контакту з хворим.

Система з QR-кодами ефективно спрацювала в Китаї. Коли людина, наприклад, сідає в таксі чи заходить в магазин, вона спершу сканує QR-код, якщо потім раптом вона захворіла на коронавірус, то інші користувачі, які теж були протягом кількох годин в цьому місці, отримують про це повідомлення,

– заявив міністр.

"Ця система не буде примусовою, але ми сподіваємось, що люди піклуватимуться про своє здоров'я. Завдяки цьому ми будемо отримувати статистику, де бувають люди, які захворіли і скільки людей були поруч з ними",

– сказав Федоров.

Михайло Федоров про оновлення додатку Дія: відео

Що таке Дія? Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Мобільний додаток можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple.



В рамках цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. За допомогою додатку українці можуть, зокрема, здійснювати подорожі країною залізничним та повітряним транспортом, отримувати медичне обслуговування, здійснювати банківські операції тощо.