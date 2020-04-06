24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Федоров анонсував важливе оновлення в додатку Дія

- Читать новость на русском
Михайло Федоров / Фото з соцмереж

Через поширення коронавірусу в Україні Міністерство цифрової трансформації працює над оновленням додатку Дія. Нові функції повідомлятимуть людей про ймовірний контакт з хворими та надсилатиме сповіщення з важливими новинами.

Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, оновлення вже готове до запуску.

До слова В Україні запускають додаток, щоб стежити за дотриманням карантину

"Можна буде отримати сповіщення з інформацією про коронавірус, адже додатковм користується понад 2 мільйони людей, і ми вважаємо за потрібне повідомляти про гарячі новини", – пояснив він.

Окрім цього, за допомогою сканування QR-кодів міністерство буде проводити моніторинг можливого контакту з хворим.

Система з QR-кодами ефективно спрацювала в Китаї. Коли людина, наприклад, сідає в таксі чи заходить в магазин, вона спершу сканує QR-код, якщо потім раптом вона захворіла на коронавірус, то інші користувачі, які теж були протягом кількох годин в цьому місці, отримують про це повідомлення,
– заявив міністр.

"Ця система не буде примусовою, але ми сподіваємось, що люди піклуватимуться про своє здоров'я. Завдяки цьому ми будемо отримувати статистику, де бувають люди, які захворіли і скільки людей були поруч з ними",
– сказав Федоров.

Михайло Федоров про оновлення додатку Дія: відео

Що таке Дія? Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Мобільний додаток можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple.

В рамках цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. За допомогою додатку українці можуть, зокрема, здійснювати подорожі країною залізничним та повітряним транспортом, отримувати медичне обслуговування, здійснювати банківські операції тощо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Юлія Гілей
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини Техно Техно Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров Дія Інтернет
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 08:08 Оригінальна розробка від Xiaomi: лійка для душу, що очищає воду
Ґаджети 298
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 5 квітня: перші жертви у Львові та Чернігові, спад епідемії в Австрії
Новини України 34959
сьогодні , 07:30 Італійський доброволець: Україна – це щось чисте, справжнє. Це – істинна Європа
Новини України 22411
сьогодні , 10:41 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
Лікування 157551
сьогодні , 06:41 Карантин в Україні посилили: що нового
Новини України 31180
сьогодні , 09:38 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
Медицина 216629
сьогодні , 11:17 Apple випустила 20 мільйонів медичних масок
IT-бізнес 57
сьогодні , 10:05 Інтерфейс iPhone в iOS 14 можна буде змінювати за бажанням
Смартфони 275
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
5 квітня 22:06 Девайси, що допоможуть стежити за здоров'ям під час пандемії COVID-19
Ірина Полицька
5 квітня 18:09 5 корисних функцій Viber, про які ви могли не знати
Ірина Полицька
4 квітня 14:06 Як новенький: правила догляду за ноутбуком і планшетом під час віддаленої роботи
Анастасія Можаровська
3 квітня 20:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик
3 квітня 17:03 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
Женя Котик

Новини
Більше новин
Залиште відгук